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    首頁　>　社會

    楊實秋兒潛入按摩工作室偷半瓶油 被控加重竊盜下午開庭

    台北地檢署日前依加重竊盜罪嫌起訴楊澤祖，台北地院（見圖）今天下午將開庭審理，也將傳喚蕭姓老闆詢問和解意願。（資料照）

    台北地檢署日前依加重竊盜罪嫌起訴楊澤祖，台北地院（見圖）今天下午將開庭審理，也將傳喚蕭姓老闆詢問和解意願。（資料照）

    2021/01/12 11:18

    〔記者張文川／台北報導〕前台北市議員楊實秋的21歲兒子楊澤祖，去年至西門町一家按摩工作室工作，但與蕭姓老闆不歡而散，離職後被控夥同2名不明男子，潛回工作室竊取1罐使用了一半的按摩油，台北地檢署日前依加重竊盜罪嫌起訴楊澤祖，台北地院今天下午將開庭審理，也將傳喚蕭姓老闆詢問和解意願。

    北檢起訴指出，蕭男在台北市武昌街某大樓開設按摩工作室，楊澤祖原本是其員工，後來雙方有嫌隙而鬧翻，蕭要求楊不要再來店裡，楊去年5月2日離職。蕭指控，5月26日晚間8點多，楊澤祖夥同2名不明男子，進入大樓找到蕭藏在樓梯間的備用鑰匙，侵入工作室行竊，將按摩油藏放在衣服內帶走。

    蕭男指控遭竊的財物，包括按摩器2個、結婚金戒指1只、現金3萬元、價值150元的半罐按摩油。但檢警循線破案後，楊澤祖只承認拿走按摩油，一概否認竊取其他財物，檢察官認為蕭男無法證明將其餘失竊財物放在工作室，且全店6、7名員工都知道藏鑰匙之處，未必是楊澤祖所拿，因此只針對監視器有拍到竊取按摩油部分，依結夥侵入建築物竊盜罪嫌，起訴楊澤祖，並持續追查共犯。

    台北地院受理，定今天下午首度開庭，除傳喚被告楊澤祖，也將傳喚被害人蕭男，詢問雙方有無調解意願，以做為評估犯後態度的量刑依據。

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