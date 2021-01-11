強碰杏仁哥母親壽宴 網紅音地大帝發起小英勝選1周年尾牙

網紅「音地大帝」宣布舉辦「小英勝選1周年之台灣大尾牙」，強碰「杏仁哥」的母親70壽宴。（取自臉書粉專音地大帝）

2021/01/11 23:29

〔記者葛祐豪／高雄報導〕挺韓五虎將「杏仁哥」本月23日在鳳山一家餐廳為母親辦70大壽，每人收取1000元引發議論；網紅「音地大帝」今晚也宣布，在同一家餐廳的同一時間，將舉辦「小英勝選1周年之台灣大尾牙」，雙方將強碰，網友則開玩笑說「這會暴動打架吧！」

杏仁哥日前在臉書預告，1月23日晚間將在鳳山一家餐廳，舉辦「杏仁媽70大壽福氣壽宴」，預計席開20桌，壽宴邀請挺韓直播主擔任主持人，參加者每人收取1000元費用，但強調「不用再包紅包」。

請繼續往下閱讀...

消息一出引發議論，不少網友酸他「自己都不用花錢，還免費找一堆人幫老媽過生日」，杏仁哥則解釋自己是基於孝心，並非斂財。

無獨有偶，網紅「音地大帝」今晚也在臉書宣布，將於本月23日晚間在鳳山同一家餐廳，舉辦「小英勝選1周年之台灣大尾牙」，預計席開21桌，比杏仁哥多1桌，每人同樣收1000元，菜色為萬元1桌，不用另外包紅包。

但有網友質疑這場尾牙「真的嗎？」「音地大帝」掛保證說：「比真還真！」還貼出參考菜單，看起來比杏仁媽壽宴的菜單好。

「音地大帝」強調，2020年，台灣人首先迎來了小英的勝選連任，接著在全體國人不分官方民間的共同努力下，讓台灣防疫成果領先全世界，成為全球唯一可以照常舉辦大型活動的地方，為了慰勞各位辛苦的台灣人，決定在春節前舉辦一場台派尾牙聯誼大會，請大家一起來吃吃喝喝迎接新的一年，同時會有各種抽獎機會。

「音地大帝」還說：「同一間餐廳在同一時間，還有杏仁哥他媽的壽宴，看看誰熱鬧囉」。 網友則紛紛回說：「這會暴動打架吧」、「好想參加」、「要過去敬酒」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法