為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    強碰杏仁哥母親壽宴 網紅音地大帝發起小英勝選1周年尾牙

    網紅「音地大帝」宣布舉辦「小英勝選1周年之台灣大尾牙」，強碰「杏仁哥」的母親70壽宴。（取自臉書粉專音地大帝）

    網紅「音地大帝」宣布舉辦「小英勝選1周年之台灣大尾牙」，強碰「杏仁哥」的母親70壽宴。（取自臉書粉專音地大帝）

    2021/01/11 23:29

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕挺韓五虎將「杏仁哥」本月23日在鳳山一家餐廳為母親辦70大壽，每人收取1000元引發議論；網紅「音地大帝」今晚也宣布，在同一家餐廳的同一時間，將舉辦「小英勝選1周年之台灣大尾牙」，雙方將強碰，網友則開玩笑說「這會暴動打架吧！」

    杏仁哥日前在臉書預告，1月23日晚間將在鳳山一家餐廳，舉辦「杏仁媽70大壽福氣壽宴」，預計席開20桌，壽宴邀請挺韓直播主擔任主持人，參加者每人收取1000元費用，但強調「不用再包紅包」。

    消息一出引發議論，不少網友酸他「自己都不用花錢，還免費找一堆人幫老媽過生日」，杏仁哥則解釋自己是基於孝心，並非斂財。

    無獨有偶，網紅「音地大帝」今晚也在臉書宣布，將於本月23日晚間在鳳山同一家餐廳，舉辦「小英勝選1周年之台灣大尾牙」，預計席開21桌，比杏仁哥多1桌，每人同樣收1000元，菜色為萬元1桌，不用另外包紅包。

    但有網友質疑這場尾牙「真的嗎？」「音地大帝」掛保證說：「比真還真！」還貼出參考菜單，看起來比杏仁媽壽宴的菜單好。

    「音地大帝」強調，2020年，台灣人首先迎來了小英的勝選連任，接著在全體國人不分官方民間的共同努力下，讓台灣防疫成果領先全世界，成為全球唯一可以照常舉辦大型活動的地方，為了慰勞各位辛苦的台灣人，決定在春節前舉辦一場台派尾牙聯誼大會，請大家一起來吃吃喝喝迎接新的一年，同時會有各種抽獎機會。

    「音地大帝」還說：「同一間餐廳在同一時間，還有杏仁哥他媽的壽宴，看看誰熱鬧囉」。 網友則紛紛回說：「這會暴動打架吧」、「好想參加」、「要過去敬酒」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    杏仁哥辦母親壽宴發請帖 「每人收1000」被轟「發大財」
    2021/01/07 21:15

    杏仁哥辦母親壽宴發請帖 「每人收1000」被轟「發大財」
    「麻花哥」控「杏仁哥」挺韓發大財 結果要關20天
    2021/01/06 11:19

    「麻花哥」控「杏仁哥」挺韓發大財 結果要關20天

    褐藻糖膠－帶給您希望與力量
    消保團體抗議萊豬 杏仁哥率眾到場怒吼「賞雞蛋」
    2020/11/13 12:14

    消保團體抗議萊豬 杏仁哥率眾到場怒吼「賞雞蛋」
    棄柯周邊萬人響應One人到場 音地大帝：大家都不好意思露臉
    2019/08/07 12:48

    棄柯周邊萬人響應One人到場 音地大帝：大家都不好意思露臉
    柯創黨 台派抗議、音地大帝撕毀柯著作
    2019/08/06 13:07

    柯創黨 台派抗議、音地大帝撕毀柯著作
    社會今日熱門
    律師法修法後恐現赤字 南律公會：已超前部署
    2021/01/11 20:21

    律師法修法後恐現赤字 南律公會：已超前部署

    「海神」不敵「山神」 瑪莎拉蒂合歡山洗溝還被「親屁股」
    2021/01/11 07:10

    「海神」不敵「山神」 瑪莎拉蒂合歡山洗溝還被「親屁股」

    若因捲入石木欽案被撤換？劉柏良：名譽受損不能接受
    2021/01/11 06:21

    若因捲入石木欽案被撤換？劉柏良：名譽受損不能接受

    蘆洲3車追撞5人受傷送醫 警方封鎖部分路段清理
    2021/01/11 02:45

    蘆洲3車追撞5人受傷送醫 警方封鎖部分路段清理

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播