「麻花哥」控「杏仁哥」挺韓發大財 結果要關20天

「麻花哥」陳科名被判拘20日。（資料照）

2021/01/06 11:19

〔記者黃佳琳／高雄報導〕挺韓五虎將之一的「杏仁哥」吳育全，不滿同為前高雄市長韓國瑜鐵粉的「麻花哥」陳科名，指控他在總統造勢場合向攤販收取數千到1萬元的費用後還中飽私囊，但他卻提不出任何實證，吳提告後，法院依誹謗罪判陳拘役20日，得易科罰金。

韓國瑜就任高雄市長時，自掏腰包辦理盛大的就職典禮，當時經營麻花捲生意的陳科名向韓國瑜訴苦，稱自己被顧客惡意棄單損失2、30萬，韓於是向陳買進大量麻花捲，作為自己就職典禮時送給賓客的伴手禮，韓粉也力捧將陳科名封為「麻花哥」。

請繼續往下閱讀...

去年1月14日晚間10點多，陳科名在臉書開直播，控訴「杏仁哥」吳育全在韓國瑜競選總統的的造勢場合向攤商收取高額費用，痛駡吳「所謂杏仁哥，割包皮的割」、「一個棚子500元，還有清潔費，有些地方不用你們請人，都是主辦單位請的，只是電線牽一牽，這個最多就6、700元的本錢，你卻有本事收人家2、3000、3、4000，甚至5000、8000、1萬，這些錢誰的？」、「你短短時間有辦法買幾百萬的車、買一間房，還有你在路邊攤賣杏仁茶，你去大陸好幾趟，你有沒有跟人收錢？」

吳不滿被指控提告妨害名譽，雄檢偵查時，另名挺韓大將「清茂仔」陳清茂作證指出，韓國瑜的造勢場合是他主辦，他有委請吳育全幫忙向攤商收費，但每攤只收1千元，這筆錢事後也由吳交給他，吳沒有獲利。

高雄地院審理時，陳科名因提不出具體事證，證明吳育全向攤販收取數千到1萬元的費用後還中飽私囊，且也沒有跟杏仁哥達成和解，因此依誹謗罪判他拘役20日，得易科罰金，可上訴。

「杏仁哥」吳育全（見圖）被同為韓粉的「麻花哥」陳科名指控在總統造勢場合向攤販收取數千到1萬元的費用後還中飽私囊。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法