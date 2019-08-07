棄柯周邊萬人響應One人到場 音地大帝：大家都不好意思露臉

2019-08-07 12:48

〔即時新聞／綜合報導〕網友「音地大帝」姚介祥昨（6日）發起「柯文哲周邊產品拋棄大會」，要在台灣民眾黨創黨大會會場外，銷毀柯文哲各項周邊商品，獲得近萬名網友響應，不料昨現場僅發起人到場，場面相當尷尬；「音地大帝」辯稱，有逾20名「前柯粉」把柯周邊商品交給他，「大家都不好意思露臉，都是默默路過把東西交給我」。

網路紅人「音地大帝」姚介祥聲稱自己過去曾支持柯文哲，但對於他近期的兩岸論述十分不滿，曾舉辦過「柯粉轉柯黑告解專區」，這次更針對民眾黨創黨發起「柯文哲周邊產品拋棄大會」，號召「柯粉轉柯黑」的網友，今在台大醫院前輪流發言告別柯文哲，並撕毀這些周邊商品，該活動吸引近萬名網友響應。

不料昨現場在大批記者守候下，僅有主辦人「音地大帝」一人到場，他獨自一人激動剪破柯文哲周邊衣服，場面相當尷尬，遭網友酸「萬人響應One人到場」。

對此，「音地大帝」則辯稱，當天總有超過20名前柯粉捐獻了一大堆柯文哲周邊，年紀從目測20多到60幾的都有，捐贈物品從2014的第一本書，到各種版本的衣服，到去年的T恤，還有上百隻手搖旗，甚至有柯文哲競選總部工作人員的黑背心，只是「大家都不好意思露臉，都是默默路過把東西交給我來破壞」，嗆底下留言網友說：「如果只有我到場的話那些周邊是哪來的？」

「音地大帝」強調，即使今天只有他跟少數朋友在場，也無法改變柯粉大量轉成柯黑的事實。

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