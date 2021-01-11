1/11今彩539頭獎開出1注 800萬獎落新北市

威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2021/01/11 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕〔即時新聞／綜合報導〕今（11）日晚間開獎的第110000009期今彩539頭獎開出1注，由新北市三重區力行路一段261號的「客來億彩券行」開出。第110000003期威力彩、第110000009期雙贏彩頭獎均摃龜。

第110000003期威力彩中獎號碼為「第一區：06、14、15、18、19、33，第二區：05」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共24注中獎，每注可得2萬元；伍獎共173注中獎，每注可得4000元；陸獎共1294注中獎，每注可得800元；柒獎共2533注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3980注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8342注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1576注中獎，每注可得100元。

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第110000003期38樂合彩中獎號碼為「06、14、15、18、19、33」。五合摃龜；四合共10注中獎，每注可得6萬7500元；三合共108注中獎，每注可得5750元；二合共1852注中獎，每注可得750元。

第110000009期雙贏彩中獎號碼為「01、05、06、09、10、11、14、15、21、22、23、24」。頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共131注中獎，每注可得500元；肆獎共1682注中獎，每注可得100元。

第110000009期今彩539中獎號碼為「03、07、14、26、38」。頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共250注中獎，每注可得2萬元；參獎共6996注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6390注中獎，每注可得50元。

第110000009期39樂合彩中獎號碼為「03、07、14、26、38」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共218注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7348注中獎，每注可得1125元。

第110000009期3星彩中獎號碼為「577」，正彩共52注中獎，每注可得1萬2500元。

第110000009期4星彩中獎號碼為「3797」，正彩共14注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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