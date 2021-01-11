為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    1/11今彩539頭獎開出1注 800萬獎落新北市

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    威力彩、38樂合彩、雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    2021/01/11 22:39

    〔即時新聞／綜合報導〕〔即時新聞／綜合報導〕今（11）日晚間開獎的第110000009期今彩539頭獎開出1注，由新北市三重區力行路一段261號的「客來億彩券行」開出。第110000003期威力彩、第110000009期雙贏彩頭獎均摃龜。

    第110000003期威力彩中獎號碼為「第一區：06、14、15、18、19、33，第二區：05」。頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共2注中獎，每注可得15萬元；肆獎共24注中獎，每注可得2萬元；伍獎共173注中獎，每注可得4000元；陸獎共1294注中獎，每注可得800元；柒獎共2533注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3980注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬8342注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1576注中獎，每注可得100元。

    第110000003期38樂合彩中獎號碼為「06、14、15、18、19、33」。五合摃龜；四合共10注中獎，每注可得6萬7500元；三合共108注中獎，每注可得5750元；二合共1852注中獎，每注可得750元。

    第110000009期雙贏彩中獎號碼為「01、05、06、09、10、11、14、15、21、22、23、24」。頭獎摃龜；貳獎共2注中獎，每注可得10萬元；參獎共131注中獎，每注可得500元；肆獎共1682注中獎，每注可得100元。

    第110000009期今彩539中獎號碼為「03、07、14、26、38」。頭獎共1注中獎，可得800萬元；貳獎共250注中獎，每注可得2萬元；參獎共6996注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬6390注中獎，每注可得50元。

    第110000009期39樂合彩中獎號碼為「03、07、14、26、38」，四合共1注中獎，每注可得21萬2500元；三合共218注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7348注中獎，每注可得1125元。

    第110000009期3星彩中獎號碼為「577」，正彩共52注中獎，每注可得1萬2500元。

    第110000009期4星彩中獎號碼為「3797」，正彩共14注中獎，可得12萬5000元。

    確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見台灣彩券網站

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    1/11 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    2021/01/11 21:07

    1/11 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！
    「台中女麗購」抽獎 首度送出汽車、按摩椅
    2021/01/10 05:30

    「台中女麗購」抽獎 首度送出汽車、按摩椅

    國泰品牌 傳世必備第一名邸！
    刮刮樂號碼都沒中！以為摃龜 但「神秘符號」讓他爽拿4500元獎金
    2021/01/09 22:46

    刮刮樂號碼都沒中！以為摃龜 但「神秘符號」讓他爽拿4500元獎金
    妳中汽車了！「台中女麗購」抽轎車 得主差點漏接call out
    2021/01/09 22:15

    妳中汽車了！「台中女麗購」抽轎車 得主差點漏接call out
    社會今日熱門
    律師法修法後恐現赤字 南律公會：已超前部署
    2021/01/11 20:21

    律師法修法後恐現赤字 南律公會：已超前部署

    台中大里死亡彎道又傳翻車！ 男拋飛10公尺爆頭亡
    2021/01/10 23:20

    台中大里死亡彎道又傳翻車！ 男拋飛10公尺爆頭亡 影片

    漏夜救援！千人洞女山友受傷 救援隊摸黑趕路
    2021/01/10 23:59

    漏夜救援！千人洞女山友受傷 救援隊摸黑趕路 影片

    疑蒸氣SPA電線走火 宜蘭市3層樓民宅大火
    2021/01/11 00:23

    疑蒸氣SPA電線走火 宜蘭市3層樓民宅大火 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播