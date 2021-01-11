勞動基金炒遠百內幕》復華、統一投信下單前 被抓到檯面下聯繫
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〔記者錢利忠／台北報導〕檢廉偵辦勞動基金涉炒作遠百案，迄今已先後搜索代操勞動基金占比前3名的復華、統一及群益等3家投信，查案焦點尤其鎖定復華及統一投信，幕後原因即在於這兩家代操投信下單前，曾涉嫌彼此交換下單資訊，甚至提到「2903（遠百股號）是客戶要求」等字眼，因而認定涉案投信下單前違背專業判斷，而使代操基金面臨帳面虧損。
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檢廉調查，寶佳資產及嘉源投資執行長唐楚烈、投資主管邱裕元，原計畫於去年4月至7月，調節拋售近3％遠百持股，卻始終不見散戶買盤，因而涉嫌謀議利用勞動基金等外部資金承接，「換手」續拉股價，此舉不僅能實現短線獲利，也能讓寶佳打算長期持有的約10％持股有所支撐。
於此同時，唐楚烈及邱裕元除看中代操勞動基金的投信外，連未全權委託代操的剩餘資金也不放過，此部分資金即是由勞動基金操盤手游迺文的下屬、勞金運用局權益證券科負責操作，處理包括勞工保險基金、新制勞工退休基金、國民年金保險基金、積欠工資墊償基金等未委託代操的剩餘資金，如需交易則須統一透過交易室聯繫券商下單。
而全案之所以曝光，即因游迺文涉嫌繞過交易室，違規致電券商要求下單，才被權益證券科職員發現而告發；游迺文下屬起疑的根源，來自於游迺文的異常指示，自去年7月下旬開始，游迺文屢次在權益證券科的每日晨會上，點名將遠百列入當日買進標的，且動輒就委買價的設定謾罵下屬，使得已多年未買入遠百的權益證券科帳戶，開始於去年8月4日買進。
檢廉比對下單資料及相關被告還來不及刪除的LINE對話紀錄，發現去年8月4日的前一週，即7月31日，邱裕元與游迺文碰面後，邱裕元曾向唐楚烈回報指「下週」開始處理，經比對時間點，剛好吻合8月4日權益證券科初次下單的日期。
另一方面，負責代操基金的復華及統一投信也展開檯面下作業，包括先前被檢廉約談後請回，綽號「派鶇」的統一投信研究員吳嘉哲，便被發現疑似曾受統一投信高層指示研析買入遠百的投資報告；吳嘉哲為此還私下傳訊詢問熟識的復華投信基金經理人劉建賢（在押）：「學長偷偷問一下...你有被要求買遠百嗎？」2人的對話另提及「2903是客戶要求...有報告...有理由...要也是客戶濫用職權」等字眼。