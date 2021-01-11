勞動基金炒遠百內幕》復華、統一投信下單前 被抓到檯面下聯繫

擔任勞動基金操盤手的勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文（白衣），已被羈押禁見。（資料照）

2021/01/11 11:48

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勞動基金炒遠百內幕》寶佳進場、倒貨 統一投顧2度喊買

〔記者錢利忠／台北報導〕檢廉偵辦勞動基金涉炒作遠百案，迄今已先後搜索代操勞動基金占比前3名的復華、統一及群益等3家投信，查案焦點尤其鎖定復華及統一投信，幕後原因即在於這兩家代操投信下單前，曾涉嫌彼此交換下單資訊，甚至提到「2903（遠百股號）是客戶要求」等字眼，因而認定涉案投信下單前違背專業判斷，而使代操基金面臨帳面虧損。

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檢廉調查，寶佳資產及嘉源投資執行長唐楚烈、投資主管邱裕元，原計畫於去年4月至7月，調節拋售近3％遠百持股，卻始終不見散戶買盤，因而涉嫌謀議利用勞動基金等外部資金承接，「換手」續拉股價，此舉不僅能實現短線獲利，也能讓寶佳打算長期持有的約10％持股有所支撐。

於此同時，唐楚烈及邱裕元除看中代操勞動基金的投信外，連未全權委託代操的剩餘資金也不放過，此部分資金即是由勞動基金操盤手游迺文的下屬、勞金運用局權益證券科負責操作，處理包括勞工保險基金、新制勞工退休基金、國民年金保險基金、積欠工資墊償基金等未委託代操的剩餘資金，如需交易則須統一透過交易室聯繫券商下單。

而全案之所以曝光，即因游迺文涉嫌繞過交易室，違規致電券商要求下單，才被權益證券科職員發現而告發；游迺文下屬起疑的根源，來自於游迺文的異常指示，自去年7月下旬開始，游迺文屢次在權益證券科的每日晨會上，點名將遠百列入當日買進標的，且動輒就委買價的設定謾罵下屬，使得已多年未買入遠百的權益證券科帳戶，開始於去年8月4日買進。

檢廉比對下單資料及相關被告還來不及刪除的LINE對話紀錄，發現去年8月4日的前一週，即7月31日，邱裕元與游迺文碰面後，邱裕元曾向唐楚烈回報指「下週」開始處理，經比對時間點，剛好吻合8月4日權益證券科初次下單的日期。

另一方面，負責代操基金的復華及統一投信也展開檯面下作業，包括先前被檢廉約談後請回，綽號「派鶇」的統一投信研究員吳嘉哲，便被發現疑似曾受統一投信高層指示研析買入遠百的投資報告；吳嘉哲為此還私下傳訊詢問熟識的復華投信基金經理人劉建賢（在押）：「學長偷偷問一下...你有被要求買遠百嗎？」2人的對話另提及「2903是客戶要求...有報告...有理由...要也是客戶濫用職權」等字眼。

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