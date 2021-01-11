勞動基金炒遠百內幕》寶佳進場、倒貨 統一投顧2度喊買

寶佳資產執行長唐楚烈因涉及勞動基金炒股案而被羈押禁見。（資料照，記者塗建榮攝）

2021/01/11 11:48

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勞動基金炒遠百內幕》復華、統一投信下單前 被抓到檯面下聯繫

〔記者錢利忠／台北報導〕勞動基金涉炒作遠百案有新發現！檢廉查出，寶佳集團旗下寶佳資產及嘉源投資執行長唐楚烈，前年5月主導買進遠百後，代操基金部位占比第2的統一投信，其關係企業統一投顧於前年9月及去年7月曾兩度喊買遠百，目標價最高28.5元，不排除唐楚烈等人接觸勞動基金操盤手游迺文前，與代操投信之間早有「默契」，全案擴大調查中。

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檢廉調查，寶佳資產於前年5月31日進場，以每股17.55元開始買進遠百，股價則於去年3月底被拉抬至21.65元，而唐楚烈等人則從去年4月開始規劃調節持股，意圖賣掉近3％遠百，僅留下約10％股份，作為今年（2021年）爭取1席遠百董事的敲門磚。

然而，就在寶佳前年進場佈局遠百後，說巧不巧，統一投信及統一投顧也積極研究遠百，先是在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發前，前年9月統一投顧發表遠百的投資報告，評等為「買進」（此評等標準為未來半年內的絕對報酬介於15至30%），且目標價為28.5元，而當時收盤價在23.55元附近。

去年4月底，寶佳開始調節遠百持股，不過成交量始終不如唐楚烈等人預期，唐楚烈擔心一次賣太多，股價恐失去支撐，便透過下屬邱裕元遊說其擔任勞動基金操盤手的大學同學游迺文，利用勞動基金來承接買盤，以利寶佳能以預期的24.75元以上價格脫手近3％遠百。

檢廉掌握，唐楚烈及邱裕元等人與游迺文聯繫期間，也同時與代操基金的投信高層有接觸，形同「雙管齊下」買保險；去年7月31日盤後交易剛結束的下午2點30分，邱裕元與游迺文在「老地方」碰面，當天下午4點10分，邱裕元便傳訊給唐楚烈，指「事情辦好了，下週粹（應是錯字）始處理」；唐楚烈在去年8月3日則提醒邱裕元「一切你做主，但低檔可能要撐一下」。

而就在二人碰面前幾天，去年7月21日，統一投顧也「恰巧」發表喊買遠百的報告，當時收盤價為26.65元，目標價則為27元；喊買理由包括遠百雖受疫情衝擊營收及獲利，不過考量疫情干擾淡化，百貨人潮恢復，搭配政府振興三倍券政策，預估營收及獲利均可呈現正成長，以營運加溫等理由建議買進。

於此前後，代操勞動基金的統一投信高層也接獲游迺文等人的請託，同步入手遠百，牽涉代操交易的統一投信資深副總經理闕志昌、經理人郭士慶、孫民承及研究員俞建業等4人，在案件曝光後緊急收回及刪除LINE對話紀錄，成為被檢方拘提及法院裁定交保的關鍵。

寶佳資產投資主管邱裕元因涉及勞動基金炒股案而被羈押禁見。（資料照，記者塗建榮攝）

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