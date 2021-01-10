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    上路已開逾4萬張罰單 北市科技執法罰鍰至少4500萬元

    辛亥隧道示意圖。（資料照，交通大隊提供）

    辛亥隧道示意圖。（資料照，交通大隊提供）

    2021/01/10 23:47

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市交通警察大隊自2019年推動科技執法，透過設備取締超速、違停、高架橋違規行駛等行為，截至去年11月底共開出超過4萬張罰單，罰鍰至少4500萬元。據交大110年預算規劃，今年罰金罰鍰部分的歲入預算，還會比去年多出129萬元。交大表示，取締目的並非懲罰，而是遏止違規，未來希望用科技執法取締未依號誌行駛，維護路口安全。

    台北市自強隧道、辛亥隧道分別於前年9月、去年元旦啟動科技執法區間測速，只要經過車輛時速達61公尺以上，就會吃上1200元至2400元罰單。由於台61線西濱快速道路彰化段區間測速去年4月出包，讓自強、辛亥隧道兩處科技執法暫停取締，但自強隧道從2019年9月上路至去年4月底，仍開出1萬9234張、罰鍰至少有2308萬元；辛亥隧道從去年元旦上路至去年4月底，也開出1萬5568張罰單、罰鍰至少有1868萬元。交大表示，區間測速上路首月違規數較高，之後就下滑，現在超速、事故數明顯改善，設備近期會送經標局檢驗，檢驗合格將恢復執法。

    違規停車部分，市府轉運站前公車停靠區自前年11月啟用科技執法，2019年11月至去年11月底，已開出2534張單，至少開罰152萬元。今年1月4日起，台北車站北側公車停靠區以及吳興街220巷台北醫學大學附設醫院周邊也推出科技執法抓違停。去年元旦起，市民高架道路也啟用科技執法取締超重大型車、機車違規行駛，或是車輛行駛路肩，2020年元旦至去年11月底，已取締3356件、開罰至少201萬元。

    交大表示，取締交通違規目的不在懲罰，而是希望遏止違規與事故，中山北路二段馬階醫院前違停取締，建國高架橋限重取締預計今年上半年推動。今年科技執法將朝路口安全、違規停車兩方向規劃，可能在台北市易肇事路口建立設備，用科技取締未依號誌行駛車輛。取締違停則會持續鎖定台北市違停熱點，現在忠孝東路五段、中北路二段等熱點都已規劃。

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