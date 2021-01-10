LED顯示違規車號 高市前鎮、大寮再增2處路口科技執法

高雄路口科技執法建置再增前鎭、大寮2處，並增設LED顯示違規車車號。（記者黃良傑翻攝）

2021/01/10 16:02

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市原於左營區、鳳山區共設3處「路口科技執法」，降減事故率收到不錯成效，市警局交通大隊決定再於前鎮區、大寮區增設2處， 另為加強提醒用路人前方路口實施科技執法，除設置文字告示牌提醒用路人外，也在中山、中平、中安科技執法路口前，設立智慧型LED看板預警，並即時顯示違規車的車號。

交通大隊表示，「路口科技執法」原計有左營區大中、華夏路口及博愛、新莊路口，以及鳳山區鳳頂、過埤路口等3處，對於防制交通事故發生均已發揮成效；警方統計109年發現中山、中平及中安路兩路口，發生交通事故146件，造成69人受傷；188市道的鳳林二路口單年交通事故82件，造成39人受傷，2處前年均發生死亡車禍。

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警方指出，前鎮區中山與中平、中安路口，以及大寮區188市道的鳳林二路口，均為高雄市主要幹道，也是易肇事路口之一，防制交通事故發生已刻不容緩，「路口科技執法」前鎭、大寮部分，自110年1月1日至1月20日為測試期，1月21日至2月21日為宣導期，2月22日起正式執法取締。

交通大隊也增設智慧型LED可變資訊看板，除有顯示「路口實施科技執法」字樣外，對於偵測到車輛進入路口範圍違規就會即時顯示「違規車牌號碼」等訊息，提醒用路人車輛駕駛行為已違規，並能遵守道路交通標誌、標線及號誌。

高雄路口科技執法建置再增前鎭、大寮2處，並增設LED顯示違規車車號。（記者黃良傑翻攝）

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