監院調查石木欽案 曝多樁權貴不公平司法事實

公務員懲戒委員會前委員長石木欽去年被控違反法官倫理和不當接受招待。（資料照）

2021/01/10 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕公務員懲戒委員會前委員長石木欽，被控長期與涉訟富商翁茂鍾不當接觸，還購買翁旗下公司股票獲利，8月被監察院彈劾；監院調查發現，有眾多司法檢警調高層也涉入本案，監察委員王美玉更揭露了此案不公平的權貴司法事實，其中包括了上任僅半年即傳出將遭撤換的高雄市警察局長劉柏良。

石木欽案炸鍋 翁茂鍾籠絡名單現形

王美玉委員指出，監察院調查石木欽案發現不公平的權貴司法事實包括，紡織大亨翁茂鍾與百利銀行的5件訴訟中，確認本票債權不存在的民事訴訟勝訴關鍵在於「吳仙富偽造有價證券」刑事案件，吳仙富是翁茂鍾親戚及財務副總，當時台南地檢署方萬富檢察長、承辦檢察官曲鴻煜等人在偵查期間，不避嫌與翁茂鍾見面，而吳仙富從自首不到4個月就起訴、判刑並緩刑，確立翁茂鍾一千萬美金本票債權不存在的勝訴基礎，本票未被執行涉有重大不法疑慮。在訴訟期間翁茂鍾出售所經營控制的怡安公司未上櫃股票，在翁茂鍾手寫股票出售名單上及匯款收據，有法官石木欽、檢察官王崇儀、方萬富、曲鴻煜、警官劉柏良及調查局主任秦台生。

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翁記事本︰警約談當晚在頂上宴請劉柏良

高階警官劉柏良與周幼偉在翁茂鍾訴訟期間，也購買他所控制公司未上櫃股票，翁茂鍾記事本記載刑事警察局經濟犯罪組徐綉岳警官約談翁茂鍾兄弟後，當天晚上翁茂鍾就在頂上餐廳宴請刑事警察局高層以及劉柏良、周幼偉等人。

根據監察院調查百利銀行確認本票債權不存在的民事訴訟在第三審訴訟期間，翁茂鍾曾兩度分別拜訪石木欽，檢方羅榮乾、淩博志、調查局秦台生等人，依據翁茂鍾記事本記載，他獲得兩項重大消息，一項是知道本案分案訊息，立即拜訪審理本案的庭長林奇福，另一項是獲知OTC告發怡安公司的內線交易。

秦台生負責調查 訟期買進翁經控股票

另外，百利銀行訴訟案件有關諸慶恩違反商業會計法案件可議處是，調查局主任秦台生在事前與翁茂鍾等人共同討論百利後，就有兩封匿名檢舉信分別寄給調查局和台北地檢署，秦台生接到匿名信就上簽要立案調查，雖經台北市調處核定轉陳，但當時調查局局本部並不同意，台北地檢署卻把匿名信，又交給調查局秦台生負責調查。秦台生長年與翁茂鍾關係密切，並在翁茂鍾民、刑事訴訟期間相繼買進他所經營控制的怡安、聯亞股票。全案偵查過程豈能令人信服？

依據翁茂鍾便條紙記載，他在怡安公司炒股案件有眾多司法檢調與警察人員向他購買怡安公司股票，偵查期間除石木欽外，翁茂鍾與調查局秦台生有密切接觸，怡安炒股案當時為何從新竹地檢署移轉到台南地檢署管轄，以及台南地檢署不起訴處分是否違法，都有可疑之處，但因偵查卷證遭台南地檢署銷毀，監察院無從調查。

司法高層醜聞 便條紙間一一揭露

另外，翁茂鍾在應華精密公司炒作股票案刑事案件，曾遭台中院檢羈押在案，經媒體大幅報導，翁茂鍾交保後，司法官繼續與他球敘會面，依據翁茂鍾便條紙手寫名單包括石木欽、調查局秦台生、高階警官宣介慈、周幼偉當時都有向翁茂鍾購買聯亞公司的股票。

而就在日前，涉入司法界不當飲宴的高雄市警察局長劉柏良也傳將遭撤換，是否與該案有關，不免引人聯想。

高雄市警察局長劉柏良才上任半年，又傳將換人。（資料照，記者黃良傑攝）

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