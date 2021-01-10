高市警局長劉柏良傳遭撤換 高市議長及三黨團總召聲明慰留

高雄市警察局長劉柏良。（資料照）

2021/01/10 10:41

〔記者葛祐豪／高雄報導〕剛上任半年的高雄巿警察局長劉柏良，傳出將遭調整職務回警政署，引起高雄市藍綠議員不滿，繼民進黨陳致中、黃文益聲援後，國民黨籍議長曾麗燕及三黨團總召，今天也發表聲明慰留劉柏良，並請中央尊重地方治安需求，重新考量此人事案。

針對高雄市警察局長劉柏良「被異動」，市議會各黨派議員極感驚愕， 認為劉柏良資歷完整，就任局長前，曾服務高雄，熟悉高雄治安環境，到任半年，地方治安明顯改善，受到基層及議員肯定。

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民進黨籍議員陳致中、黃文益，昨天率先跳出來力挺劉柏良，強調「高雄市的治安，在劉柏良上任後越來越上軌道，現在應該是要肯定及力挺警察局長的時候，絕對不是換掉的最佳時機。」

高雄市議會國民黨籍議長曾麗燕，國民黨團總召蔡武宏、民進黨團總召韓賜村、無黨團結聯盟總召朱信強，今天也發表聲明，共同慰留劉柏良，並請中央尊重地方治安需求，重新考量劉柏良人事案。

曾麗燕等人肯定劉柏良到任半年的優異表現，希望中央能聽到高雄基層的心聲，不要一意孤行。

議會三黨團總召則強調，雖然警政人事為中央一條鞭，但劉柏良僅就任半年，即被異動，恐成為任職最短的局長，不利於地方治安的維護，並影響基層員警士氣，期盼中央重視維護高雄治安的穩定性。

曾麗燕及三黨團總召一致認為，劉柏良是體恤基層員警及親民的局長，請中央重新考量劉柏良人事案。

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