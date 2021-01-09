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    首頁　>　社會

    上任不到半年 南、高警長又同步撤換／劉柏良被翁茂鍾風暴掃到

    高雄市警察局長劉柏良才上任半年，又將換人。（記者黃良傑攝）

    高雄市警察局長劉柏良才上任半年，又將換人。（記者黃良傑攝）

    2021/01/09 05:30

    20年前買股案遭撤換

    〔記者邱俊福、王榮祥、黃良傑、楊金城／綜合報導〕去年7月，台南市警局長、高雄市警局長因治安問題換人，新任的詹永茂和劉柏良上任近半年，又傳將被調整。據指出，台南市警局長詹永茂，是因長榮大學馬來西亞籍女大學生命案發生後，相關人危機處理失言與失當，甚至市政府也遭指責而下台；高雄市警局長劉柏良，則因監察院調查司法界人士與涉訟當事人翁茂鍾不當接觸案中，被指與翁吃飯和購買翁介紹的股票，雖是20年前往事，但行政高層認為應以高道德標準檢視，致遭撤換。

    台南市長黃偉哲表示，各方都有推薦局長人選，也有力保挽留詹永茂的，指其非戰之罪，但警政署目前尚未提人選找他徵詢。據了解，這次傳詹永茂異動，黃偉哲原本跟詹說「安心做」，不過黃偉哲昨天說，不問人選，不問政黨色彩，只問辦好台南市治安。

    女大生案 詹永茂下台

    詹永茂昨天表示，未接獲長官告知，也未接到警政署人事命令，但外面傳得沸沸揚揚，八九可能是真的，尊重上級安排。

    高雄市政府昨表示，尊重警政人事中央一條鞭，因非屬地方權責。有地方人士說，劉柏良當初臨危受命，上任後配合市長陳其邁「緊緊緊」腳步，獲陳其邁倚重，未料此次傳出將被調整，令地方不少人士感到意外。

    去年高雄、台南兩都接連發生槍擊殺人等案，引發行政院長蘇貞昌高度重視，警政署隨即撤換李永癸、周幼偉兩位局長，由時任警政署副署長劉柏良和警政委員詹永茂接任高、南警局長。

    去年10月28日台南發生長榮大學馬國女大學生遭性侵殺害，因曾有其他女學生在案發地點遭強擄未遂，員警未積極處理，社會一片質疑聲；再加上相關處理上有失言、失當等情，外界強烈要求究責，除歸仁分局長楊慶裕遭調整，詹永茂也自請處分。

    劉柏良接任高雄市警局長後，任內無發生重大治安事件。對於20年前捲入的案件，劉柏良曾解釋，記得當時購買10張怡安股票共10萬元，長期持有沒有交易，期間還因公司合併減資，僅剩4張，都有依法申報；未料仍被究責。

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