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    首頁　>　社會

    意外墜落10米深電梯井 受傷工人急救中

    新竹縣湖口鄉1名年約25歲李姓男子，疑因工作不慎墜落約10米深、且充滿水的電梯井，現場施工人員緊急將他拉出，李男已失去呼吸和心跳，現住院治療中。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣湖口鄉1名年約25歲李姓男子，疑因工作不慎墜落約10米深、且充滿水的電梯井，現場施工人員緊急將他拉出，李男已失去呼吸和心跳，現住院治療中。（記者廖雪茹翻攝）

    2021/01/09 12:43

    ［記者廖雪茹／新竹報導］新竹縣湖口鄉8日下午1點許發生一起工人墜落意外，1名年約25歲李姓男子，疑因工作不慎墜落約10米深、且充滿水的電梯井，現場施工人員緊急將他拉出，消防人員獲報到場時，李男已失去呼吸和心跳，經送醫搶救，目前轉加護病房治療。確切的意外發生原因，勞檢相關單位調查中。

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