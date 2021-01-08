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    剽悍女憲兵飆罵長官 法官認「部隊長官情緒失控也有責任」輕判

    軍隊講求服從，但長官與部屬有時也會產生摩擦。（圖中人物與本案無關）（記者黃明堂攝）

    軍隊講求服從，但長官與部屬有時也會產生摩擦。（圖中人物與本案無關）（記者黃明堂攝）

    2021/01/08 15:37

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東邱姓女子擔任志願役憲兵，在基地訓練時不爽副分隊長口氣，當眾怒嗆：「幹x娘機x」，犯陸海空軍刑法公然侮辱長官罪，被台東地方法院簡易判決罰金1萬元。檢方認為過輕，恐不利國軍管理，但提上訴被駁回，理由是長官對女兵情緒失控也該負責任。

    邱女高職畢業就離家當職業軍人，103年入伍服役，前年5月7日因情緒失控當面譙長官，去年3月退伍。

    邱女在某憲兵分隊擔任上兵，108年5月某日晚間，在基訓大樓中山室時，副分隊長命令全員「先留下來不要解散」，邱姓上兵仍逕行離去，副分隊長因而情緒失控，將大兵手記重摔在地並對邱咆哮；邱姓女兵竟以下犯上，當眾以「啊不然在兇什麼？幹x娘機x」等言詞辱罵副分隊長。

    邱女怒罵長官，原本被軍方移送的罪嫌還有涉犯陸海空軍刑法第47條第1項「違抗上級機關或長官職權範圍內所下達或發布與軍事有關之命令者，處5年以下有期徒刑」、第49條第1項「對於長官施強暴、脅迫或恐嚇者，處1年以上7年以下有期徒刑」，但檢方以不起訴處分。最後由台東地檢署依違反部屬職責起訴，邱女坦承犯行，由台東地院簡易判決罰金1萬元。

    台東地檢署認為過度輕判而提上訴，理由是被告行為時身為現役軍人，行為嚴重破壞長官之領導，又未與長官達成和解，原審判決卻僅判罰1萬元，長遠而言對於國軍之管理將有不利影響，爾後內部官兵將執此判決，認縱然無理頂撞長官，也可藉由繳納為數不多之罰金了事，因此請求加重其量刑。

    台東地方法院審理認為，此案與類似的公然侮辱長官罪的量刑並無明顯輕判，且女兵在案發隔天就向長官道歉，表示其當時不應衝動辱罵，但長官不願和解。

    法官也認為，副分隊長就本案的發生並非全然無咎，這也是對邱女量刑考量因素之一。

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