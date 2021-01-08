寒流急凍 澎湖消防局急馳搶救獨居老人

獨居老人雖意識清楚，但有感冒等症狀，消防員協助送醫。（圖由澎湖縣政府消防局提供）

2021/01/08 12:11

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕寒流急凍，卻擋不住人心暖流！澎湖縣政府消防局今日上午9時17分，接獲外垵村長報案，指稱外垵村1名獨居老人，因今日稍早協助整理住家之人員，前往該戶叫門都無回應，擔心發生危險，因而通知村長轉報消防局派遣人車前往協助。

消防局獲報後，立即派遣西嶼分隊共2車4人前往現場救援，現場由小隊長許芳雄負責指揮。勤務人員到達現場回報，因目前該獨居老人健康狀況不明，因此決定進行破壞門窗進入屋內查看，經勘察後，決定以破壞程度最小之方式，拆除窗戶進入。

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由於窗戶入口較小，因此由現場1名身形較削瘦外垵派出所員警攀爬進入屋內，打開大門讓救護人員進入。消防局救護人員進入屋內後，李姓獨居老人（87歲）意識清醒，因自述有感冒症狀，且有臉部腫脹、肢體無力情形，因此由西嶼分隊救護車載送前往部立澎湖醫院，進行進一步檢查，以確保該民眾之生命安全。

連日來因霸王級寒流再度來襲，全台發出低溫特報，並傳出多人因氣溫驟降猝死，澎湖縣政府消防局也嚴陣以待，截至今日澎湖尚未傳出猝死案例，同時因澎湖人口數雖不多，但村里關係相當緊密，加上社福機構支援照護，讓許多獨居老人都能在寒流中獲得照顧，並能及時伸出援手協助，才能避免憾事發生。

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