寒流發威 大甲婦人腦出血不治

氣溫驟降，大甲李綜合醫院患者增多。（記者張軒哲攝）

2021/01/08 11:34

［記者張軒哲／台中報導］寒流發威，大甲地區曾姓婦人罹患心臟病與糖尿病，高血壓多年，一早被家屬發現昏迷在床上，家人緊急送醫，經診斷是高血壓性腦出血，住院治療因病況嚴重，最終宣告不治。大甲李綜合醫院神經內科醫師黃信良提醒，天氣冷氣溫驟降手腳變得又冰又凍，心血管患者要注意「中風的危機」。

68歲的曾婦，平時喜歡吃重鹹且患有高血壓性，一直以來依醫師指示按時服藥並控制飲食，每天清晨上山運動。因為房間內無暖氣設備，昨日早上家人發現她怎麼沒像平常一樣早起，到她房間一看，驚見她右手腳無力地垂掛床沿，左手腳仍不時地擺動。家人緊急送醫，經診斷是高血壓性腦出血，住院治療仍回天乏術。

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黃信良說，血管隨著氣溫熱漲冷縮，血液無法如往常順利流向末梢，就容易出現手腳冰冷，預防腦中風應常做身體檢查，一旦發現有高血壓、糖尿病、心臟病及血液疾病等，就得趕快治療，定期給專科醫師看診，不可盲目照原來醫師的處方服藥而不去複診。保持身心愉快，遠離筵席大餐、味素，適當而持之有恆的運動很重要，但如果要到室外運動，應先量當下血壓，冬天建議要在太陽出來後才出門。霸王級寒流一波接一波報到，一定要做好保暖，尤其患有慢性疾病的患者，更要注意。

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