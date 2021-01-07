濫倒廢土多達12個奧運泳池 主嫌還率小弟開車撞豪宅暴力討債

男子宋久文等33人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2021/01/07 17:34

〔記者邱俊福／台北報導〕經營砂石場、外號「兩百哥」的男子宋久文，涉嫌搶食苗栗地區許多上市櫃建商的建案土方利益，在苗栗偏僻山坡地非法濫倒廢棄土，多達約12個奧運游泳池，讓山坡地變成5層樓台地外，檢警還發現宋嫌還親率小弟駕車直接撞開受害建商豪宅大門，坐在門口庭院，遂行暴力討債，行徑乖張。刑事局偵四大隊第三隊日前將宋嫌與旗下成員等共33人逮捕送辦，一舉瓦解該犯罪集團。

警方調查，52歲宋嫌，擔任苗栗剩餘土石方公會理事長，曾是前苗栗縣議長的助理，在地方非常活躍，也藉由人際關係，取得承攬許多上市櫃建商的建案土方利益，但卻將這些棄土，載往苗栗地區台1線、台3線附近等多處鄉鎮偏遠地區，非法傾倒、回填，這些地點不是友人的土地，就是假藉協助免費整地之名傾倒廢土，有山坡地因此變成5層樓高的台地。

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該不法集團從去年5月至今，承攬5個建商建案土方，每個約可獲得500萬元至1000萬元利益，而濫倒廢土約高達3萬立方米，以每個奧運游泳池約2500立方米計算，約倒12個奧運游泳池廢土。而為掩飾濫倒廢棄土行徑，該集團分工細膩，分別有土頭（負責監看建地） 、土尾（負責找傾倒地點） 、小蜜蜂（路口沿線布線把風，避免被抓遭罰） 、棄土場（監看傾倒地點）等。

此外，去年3月間，一名徐姓建商開立12張，共1億2千萬元支票，給予宋嫌協助募資，宋嫌認為這些錢是幫友人處理跟其債務下，雙方認知不同爆發糾紛，宋嫌為逼迫徐姓建商給錢，竟率3、4名小弟分開2輛轎車，前往建商的豪宅，直接駕車撞開大門，自己還坐在豪宅庭院內。當時，被害人嚇得立即報警，轄區警方隨即派員到場，將宋嫌等人依毀損罪嫌送辦。

警方是在接獲有被害人報案，指稱因債務問題，遭宋嫌指示旗下成員毆打、逼簽本票後，追出宋嫌為首的濫倒廢土集團與其他暴力討債。本月5日，警方逮捕宋嫌等33人到案，分別在住居處及據點查扣怪手、砂石車，被害人支票、廢土清運四聯單、帳冊等多箱贓證物，詢後依違反傷害、妨害自由、恐嚇取財、廢棄物清理法、組織犯罪等罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

濫倒廢土集團在頭份山區倒廢土。（記者邱俊福翻攝）

男子宋久文率小弟前往被害建商豪宅撞開大門，坐在庭院，遂行暴力討債。（記者邱俊福翻攝）

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