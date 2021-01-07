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    丈母娘出錢幫女婿養家提告索回 法官認證「不算借貸」判敗訴

    熱心的丈母娘出錢出力幫女婿養家，但女兒離婚後她提告向女婿要錢卻敗訴。示意圖。（資料照）

    熱心的丈母娘出錢出力幫女婿養家，但女兒離婚後她提告向女婿要錢卻敗訴。示意圖。（資料照）

    2021/01/07 15:23

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕丈母娘看女婿，愈看不一定愈有趣！高雄一名熱心的丈母娘，見女婿賺錢賺的不多，不但幫忙給家用，連蜜月旅行也出車載小倆口，但女婿和女兒離婚後，丈母娘後悔自己「真心換絕情」，提告要女婿還她10萬元，但法官認為不算借貸關係，判丈母娘敗訴。

    判決指出，高雄一對熱戀的男女奉子成婚，女兒原本擔心得不到家人的祝福，沒想到母親力挺，還特地在女方父親面前幫忙說了很多好話，讓女兒的男友能順利踏入家門；小倆口婚後陸續生下2名子女，丈母娘看女婿賺的不多，女兒也辭掉工作在家裡照顧小孩，她還偷偷塞錢給女婿，讓他能安心養家。

    不過，小倆口後來感情生變，丈母娘本來看得很順眼的女婿，一夕之間也變成不順眼，她傳訊息給女婿，詳列自己9項「義舉」，包含「結婚戒指，你沒錢拿，我拿了1萬給你」、「「你老婆生了，坐月子我出錢出力幫她做月子，事後還包了2萬給你兒子」、「油錢我們出，飯錢我們出，每次我都是事先偷塞1000元給你們」、「蜜月旅行，知道你們沒錢，魯了爸爸 開車一起去，幫你們省了車錢，跟交通的不便」等。

    女婿看完後，回了她一句 「這妳就誤會超大唷」、「反正有錢就是會還妳10萬，多的當利息」，丈母娘看完訊息後，認定女婿自己承認欠她10萬，經多次催討未果後，她決定上法院告女婿。

    但高雄簡易庭審理後認為，長輩對於晚輩資助金錢時有所聞，但根據2人提供的對話紀錄，僅能認定2人有金錢糾紛，難以認定是借貸關係，因此判丈母娘敗訴，可上訴。

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