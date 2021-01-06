疑聯手盜醫美乾媽3000萬！乾弟10萬交保 乾兒子傳想認罪

張男今天凌晨在新竹縣被警方查獲帶回偵辦，檢方複訊後裁定10萬元交保。（記者黃良傑攝）

2021/01/06 18:28

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄醫美張姓貴婦被乾兒子施男、乾弟張男聯手從家中盜走3000萬元現金財物，張男今天凌晨在新竹縣被警方查獲帶回偵辦，雖然他否認涉案，仍被檢方列為共犯，檢方複訊後裁定10萬元交保；至於已落網目前羈押中的施男，在看守所待了2天後，傳出他想認罪換交保。

張姓婦人日前透過臉書指控施姓「乾兒子」偷她藏放家裡價值3000多萬元的鑽戒、外幣、黃金等財物。檢警介入調查，帶回施男偵辦，施男辯稱錢都是自己在中國當「鴨王」賺的，但檢方不採信他的說法，將他聲押，查出被害人的張姓「乾弟弟」張姓男子也涉案，檢警收網今天凌晨赴新竹將「乾弟弟」帶回高雄偵訊，在他新竹家中查扣鑽戒和百萬現金。

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據悉，張男聲稱，2、3年前在中國認識「乾姊」張女，2人後來以姊弟互稱，半年前經張女介紹認識施男，乾兒子及乾弟分別認識貴婦才彼此熟識；上個月，施男向他抱怨「愈來愈得不到乾媽（指張女）喜歡，可能月底就要被迫搬走」後，有聽到施男打算報復「乾媽」，但不曉得他要做什麼。

施男下手偷東西當天，他剛來從新竹南下高雄，施男拜託他去張婦家載他順便搬東西，他租車等在樓下後，協助施男運走財物，當時他才知道施從張婦家偷走大筆財物，施男也分給他一小部分現金、黃金、名表等，他一時「鬼迷心竅」把這些錢默默收下。

警方今天凌晨在新竹縣攔到張男，由他攻讀博土的清華大學教官陪同警方進入研究室，搜出現金5萬、鑽戒2個、金塊1條及卡地亞手表，警方再赴桃園張男不知情的「乾媽」家中搜出鉅款86萬。

目前檢警已尋回1500萬現金、2個鑽戒，8條金塊，其中原7塊已熔成7個新黃金條，鑽戒2個，警方掌握另一支勞力士在台南宅急便店家，另有1個鑽戒和外幣仍在追查下落。

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