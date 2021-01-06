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    醫美貴婦被起底曾是密醫 高市衛局證實：違醫師法判10月

    張婦被起底曾當密醫幫人微整型被法院判刑10個月。（取自其臉書）

    張婦被起底曾當密醫幫人微整型被法院判刑10個月。（取自其臉書）

    2021/01/06 17:33

    〔記者方志賢／高雄報導〕從事醫美的張姓婦人指控施姓「乾兒子」偷她藏放家裡價值3000多萬元的鑽戒、外幣、黃金等財物，張婦今也被起底，沒有醫師執照，卻經營醫美診所，還從事密醫行為，幫客人打微整形，高雄市衛生局下午證實，2015年曾查獲張婦違法執行醫療業務，被依違反醫師法，判刑10個月。

    衛生局醫政科表示，依照新聞事件比對，衛生局曾於2015年接獲民眾檢舉，張婦對外自稱是地址設前金區「遇見幸福」診所的老師，執行醫療業務，衛生局與警察局共同前往查獲，並移送高雄地檢署偵辦。

    高雄地方法院於2016年11月18日判決，張婦因違反醫師法第28條，未具醫師資格執行醫療行為，處有期徒刑10月，緩刑3年，應向公庫支付12萬元及提供40小時的義務勞務，與參加2場法治教育。

    診所並於2016年8月歇業，該地址於2016年9月重新設立某美學診所，並於2019年9月歇業。另2019年9月重新設立另1所整形診所。

    至於外界指稱張婦事後將診所改名後繼續經營，衛生局表示，目前診所負責人與2016年時不同，張婦也不是診所的負責醫師或診所員工，至於有網路媒體報導張婦仍為客人做醫美服務，衛生局會派員前往查處。

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