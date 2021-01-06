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    貴婦控偷3000萬財物 鴨王被搜出1200萬 貴婦乾弟弟疑共犯

    （記者黃良傑翻攝）

    （記者黃良傑翻攝）

    2021/01/06 05:30

    〔記者黃良傑、黃佳琳／高雄報導〕從事醫美的張姓婦人指控所收留的施姓「乾兒子」，偷她藏放在家裡價值3000多萬元的鑽戒、外幣、黃金等財物；高雄檢警在施男的高雄前鎮住處搜出1200萬元現金，但施男不認罪，表示去年6月入住張婦家中，每月可領30至50萬元「零用錢」，堅稱錢是他賺來和投資所得。檢方認定全案還有共犯，以有串、滅證之虞聲請羈押禁見獲准。

    稱在中國當男公關賺的

    身高183公分的施男自稱在中國當過男公關，有「鴨王」稱號，檢警調閱他的入出境資料，發現他在去年爆發武漢肺炎疫情之前，有超過20次前往中國的紀錄；施說，1200萬現金的一部分是他投資比特幣，另一部分是從中國賺回來的，並說入住張婦家不算「包養」，但每月有30至50萬元「零用錢」。

    有串、滅證之虞收押

    檢警查出，施曾拿7公斤黃金請銀樓業者幫忙熔成一大塊，還支付100萬，打算再購入另批黃金。檢警勘驗大樓監視器，還發現施男向管理員領取一個行李箱後，進入電梯，在張婦住處待1、2個小時後離開，離開時有另一名男子出現，懷疑有兩名共犯，其中一人是張婦的「乾弟弟」，是否為乾兒子夥同乾弟弟犯案，須再釐清。

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