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    勒殺兒女一審判死 單親媽二審開庭辯：吃了藥意識薄弱

    吳姓單親媽媽勒殺一對6、7歲的兒女，一審判死刑，二審高院今開庭。（記者張文川攝）

    吳姓單親媽媽勒殺一對6、7歲的兒女，一審判死刑，二審高院今開庭。（記者張文川攝）

    2021/01/05 17:35

    〔記者張文川／台北報導〕新北市30歲吳姓單親媽媽，去年2月在汽車旅館內用藥迷昏年僅6、7歲的一對兒女，再以童軍繩勒斃，自己再吞安眠藥後傳訊通知前夫，「我走了，我去陪孩子們了」，救回自己一命。一審新北地院認定她異常冷血，判處死刑；吳女認為判太重，上訴二審；高等法院今天首度開庭，吳女哽咽全盤認罪，稱是因經濟壓力而起意帶孩子一起走，她非常後悔，無法原諒自己；法官問她，小孩驚醒反抗時，為何不停手？她辯說，「當時我已經吃藥，意識薄弱」，聲稱當晚把所帶的2、30顆藥物全都吃完了，並非只吃4顆。

    今日二審開庭，當法官重述一遍全案犯罪過程後，吳女一開口就哽咽說，「我承認」，不爭執犯罪事實，供稱因家裡長期的經濟壓力而殺小孩，因為與陳姓前夫協議離婚時，約定陳每月要付2萬元贍養費，但他只有前2年如數支付，後來突然減少5000元，她去問前夫，前夫回說不要問，再問就再扣，之後幾個月都只付幾千元、甚至沒付，「小孩學費還是我去借的」，經濟壓力沉重，起意帶小孩尋短，案發前她有跟小孩說要3人一起去死，問子女「我們一起找外婆（已過世） 好嗎？」小孩說「好」。

    法官問她犯案過程中，用童軍繩殺害小孩時，小孩有醒來反抗，「妳為何不停手？是否殺意堅定？」吳女說，當時她只想著帶小孩一起走，她也已有吃一些藥，「我意識很薄弱」，確認孩子死後，她把帶來的幾十顆藥丸全部吃了，並非只吃4顆，傳簡訊給前夫是在意識不清楚時傳送的；她說她非常後悔殺害子女，無法原諒自己，也不知道自己以後會不會再尋短。

    辯護律師團李晏榕、廖蕙芳、林鴻文，向法官聲請傳訊林女前年至去年前往看診的診所林姓醫師作證，說明她看診時的精神狀況；並庭呈吳女在看守所寫給家屬、已故子女的信，以證明她有悛悔之意；律師並認為一審量刑與鑑定不完備，未對吳女進行求學期間的社會調查，也未調取看守所紀錄、訪談家人，請求再次鑑定。

    蒞庭檢察官聲請函調新北市社會局在案發前幾天做成的「輔導個案成立」的全部資料，內有社工的訪談紀錄，以急其子女的急難救助資料，這才是案發前最接近吳女家庭生活事實狀況的資訊。法官庭訊後諭知候核辦，將由合議庭決定各項聲請。

    吳女與39歲陳姓前夫離婚後，在外租屋獨自扶養6、7歲的小姊弟，前夫會定期探訪，吳女曾從事直播網路拍賣、美容業，去年2月13日晚間6點左右，吳女因經濟狀況困窘，又與兄、嫂發生爭執，帶兒女投宿汽旅，以枕頭試圖悶死子女，兒女極力掙扎，吳女罷手。

    但吳女仍未死心，2天後先買好童軍繩，在果凍裡攙入安眠藥粉迷昏兒女，再將他們勒斃，小孩被勒醒，她仍不放手，至死方休，吞藥後傳簡訊通知前夫。前夫趕往旅館，見母子3人仰躺床上，兒女已明顯死亡，吳女意識模糊，送醫後無礙，檢方依殺人罪起訴她，一審判處死刑。

    此案一審判死之後，吳女成為罕見的女死刑犯，引發社會討論，藝人隋棠也對法院的判決有意見，批評法官沒有好好注視人間，不料自己反遭批評，事後她發文道歉，坦承自己「情緒過高、要自省」。

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