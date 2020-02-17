涉嫌灌藥、勒殺小姊弟 單親媽今出院帶回警局

吳姓女子今日出院，被警方帶回偵訊。（記者王宣晴攝）

2020-02-17 21:13:59

〔記者王宣晴／新北報導〕30歲的吳姓單親媽媽涉嫌灌藥、勒殺8歲的女兒及6歲的兒子後意圖輕生，警消到場時小姊弟已明顯死亡，頸部有可疑勒痕，吳女則意識模糊，經過急救後吳女脫離險境，今天下午1點辦理出院，被帶回警局偵訊，面對媒體提問不發一語，警方訊後依殺人罪嫌移送送辦。

據查證，吳女2014年與在菜市場賣魚的39歲陳姓前夫離婚後獨自撫養一對兒女，前夫每個月會給2萬元的贍養費，而吳女則曾從事直播網拍、美髮業等工作，時常在臉書上貼文分享跟兒女的生活點滴，字句中相當疼愛孩子。

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但隨著兒女開銷變大，吳女一度帶著孩子投靠住在新北市土城的兄嫂家中，而兄嫂還為此在新北市五股租下空間較大的房子，讓吳女能夠同住，但雙方卻因為價值觀、生活作息發生摩擦爭執，吳女也在本月13日帶著孩子離家，投宿在住家附近的汽車旅館。

據悉，吳女坦承勒殺小姊弟，並供稱離開兄嫂家後就有帶著兒女輕生的念頭，投宿旅館期間也有向前夫借錢租屋未果，本月15日晚間11時許，她先將具有昏睡作用的抗憂鬱藥物摻在食物中讓兒女吃下，趁他們昏沉之際，持童軍繩將孩子勒斃。

吳女犯案後致電給前夫，但無人回應，隨後才傳：「孩子們的手腳好冰冷」、「我要下去陪他們，不讓他們在黃泉路上孤單」等訊息，前夫在清晨4時看到訊息，連忙回電要吳女不要胡來，雖然有跟吳女聯繫上，但前夫仍覺得情況有異，趕緊前往汽車旅館，與警方一同進房查看。

警消到場時吳女及小姊弟仰躺在床上，小姊弟已明顯死亡，吳女則意識模糊，送醫急救後脫離險境，警方在現場查獲20多顆抗憂鬱藥物，確認是吳女前往精神科診所就醫時取得，而用來勒斃小姊弟的童軍繩則綁在浴室的毛巾架上，懷疑是吳女準備輕生所綁。

吳女今日下午出院，被帶回警局偵訊，吳女對於犯行坦承不諱，但不願確切說出帶著兒女輕生的原因，警方訊後依殺人罪嫌將他移送法辦，明日將解剖小姊弟遺體，釐清死因案情。

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