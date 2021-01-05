你手刀、我掄拳！讓座起爭執 中一中學生與阿伯上演「公車格鬥賽」

公車在圖中路口站牌停靠時，高中生與阿伯開始衝突。（記者許國楨攝）

2021/01/05 14:24

〔記者許國楨／台中報導〕中市一名台中一中學生，昨傍晚搭公車與另名阿伯乘客發生糾紛，雙方先是口角進而互罵後拉扯，期間大叔一度以手刀劈頸，學生也不甘示弱撲倒對方，直到阿伯到站突然喊下車，歷經數回合的「公車格鬥賽」嘎然而止，留下整車滿臉錯愕的乘客，警方獲報初步了解因讓座問題衍生糾紛，將進一步釐清究辦。

這場「公車格鬥賽」影片，昨深夜也被網友PO到PTT八卦版，長約1分鐘的片中可見，男學生與中年大叔互相扯住衣領與頸部，接著在影片22秒處互相揮拳並施展手刀，隨即又展開纏鬥持續拉扯甚至互撲倒地，起身後2人緊緊糾纏都不願放手。

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期間其他乘客見狀也出聲制止未果，還有人問，「這附近有派出所嗎？」最後一名學生擠入雙方間硬隔開，阿伯也剛好到站喊了一聲「下車」後即離去，瞬間結束這場未分勝負的衝突；網友對此議論紛紛，「打輸還打贏 重點都沒講」、「靠北怎麼很像情侶在激情」、「是為了博愛座嗎？」、「這視角好閃、好激情」、「是情侶在纏綿吧」，留言令人捧腹。

轄區第一分局公益派出所今天說，昨天傍晚近6時接獲公車司機報案表示，公車當時行經向上路、美村路的公車站牌停靠時，車上有乘客突然起口角衝突進而拉扯，警方立即派遣警力前往，經查為一名中年男子（身分待查） 要求一名學生讓座遭拒，中年男子向學生辱罵才衍生徒手拉扯。

據查，高中生當晚也在母親陪同下到警所報案，高中生雖然頸部、耳朵紅腫，但母親認為兒子不讓座也有不對的地方，因此未提告；警方強調，目前正調閱公車刷卡紀錄及監視器追查中年男子身分，不排除依違反社會秩序維護法開罰。

圖中高中生與阿伯拉扯纏鬥。（擷自PTT八卦版）

圖中高中生與阿伯拉扯纏鬥。（擷自PTT八卦版）

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