8歲女童遭鄰居猥褻畏懼男性 老師機警通報揭發

8歲女童A女在2013年間遭李姓鄰居猥褻撫摸下體，事後因此對成年男子出現恐懼表現，A女課後輔導老師察覺怪異，追問A女後通報社工協助報警，新北地院審理後依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處李男4年徒刑。（情境照）

2021/01/05 11:55

〔記者王定傳／新北報導〕1名8歲女童A女在2013年間，遭李姓鄰居猥褻撫摸下體，事後因此對成年男子出現恐懼表現，A女課後輔導老師察覺怪異，追問A女後通報社工協助報警，新北地院審理後依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處李男4年徒刑，可上訴。

本案發生於2013年間，張男（現年54歲）以一同觀賞電視為由，把A女拐進住處，並要求她坐在他的大腿上，卻突然把手伸進A女內褲內，撫摸她的下體。

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A女僅向一名好友傾訴，並未報案，但她卻因此對成年男子出現恐懼表現，A女課後輔導老師察覺怪異，追問A女後進而揭發此事，並通報社工協助報警。

法院審理時，李男辯稱，A 女有時會到他住處，請他幫忙寫作業，有時候則是玩遊戲、公主抱，但他並沒有讓A女坐在他大腿上，也未撫摸A女私處。

但合議庭認為，A 女於偵、審時證述內容大致相符，若非親身經歷，不可能做出如此明確、肯定而自然的描述，且發現此事的輔導老師及A女同學的證詞，可作為補強A女說法的佐證，況兩人並無仇隙，案發後A女或家長也未向李男索賠，可見她並無以說謊方式獲取金錢利益或蓄意陷害他人之動機與必要。

合議庭判定李男確實有猥褻女童，斥責他竟為逞私慾而對A女犯案，惡性不輕，不僅嚴重危害A女身心健全成長發展，亦破壞A女對老師信賴，且迄今仍矢口否認犯罪，犯後毫無悔意，不知反省，判刑4年，可上訴。

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