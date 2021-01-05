孕婦快生了！ 熱心警狹窄老街、塞車路段急開道護送

淡水警分局警員陳國平接觸孕婦（左）及家人後，允諾協助送醫途中開道。（記者吳仁捷翻攝）

2021/01/05 11:42

〔記者吳仁捷／新北報導〕「借過、借過，孕婦要生了！」警笛聲催促著淡水老街、壅塞的中正東路人車，原來是一名懷胎7個多月的孕婦羊水早破，著急求助警方開道，年輕員警沿路鳴放警笛、疏散人、車潮，讓後方緊跟的孕婦座車快速通過狹窄及壅塞路段，8公里塞車的路程只花15分鐘趕抵馬偕醫院，所幸檢查後母胎均安，化解一場虛驚。

淡水警分局中正路派出所警員陳國平，3日下午5時獲報為民服務，當時他騎警用機車趕到淡水老街，當時他發現34歲王姓孕婦表情痛苦按著腹部，身旁家屬著急透露，王女在家發現腹中羊水破水，想開車到馬偕醫院，適逢元旦連續假期，擔心人車眾多延誤就醫，協調警員協助開道。

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陳員擔心孕婦、胎兒安全，研判事況緊急，允諾民眾請求，他騎警用機車在狹窄老街沿途開道，家屬開車緊跟在後，期間行經捷運淡水站前的中正東路，因大批車輛停等紅綠燈，陳員還衝到路口指揮車輛向前，讓孕婦座車先行。

趕往馬偕醫院途中，陳員沿路鳴放警笛警示路上人、車讓道，駕駛人也禮讓配合，讓載送孕婦的轎車快速通過，長達8公里的路程，15分鐘內就抵達醫院，讓王女順利保住懷孕7個多月胎兒；王女家人今天到派出所感謝警方熱心協助。

淡水警分局警員陳國平在孕婦送醫途中，行經淡水老街等地，沿途開道。（記者吳仁捷翻攝）

淡水警分局警員陳國平在孕婦送醫途中，行經淡水老街、人車密集的捷運淡水站前等路段，衝到路口指揮交通開道。（記者吳仁捷翻攝）

淡水警分局警員陳國平在孕婦送醫途中，行經淡水老街、人車密集的捷運淡水站前等路段，衝到路口指揮交通開道，總算趕到醫院。（記者吳仁捷翻攝）

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