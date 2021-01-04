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    首頁　>　社會

    女誦經被責太吵竟弒母未遂 收押百日「高念佛號」離奇猝死

    去年底左女在女監病發高念佛號送醫，隔天因不明原因倒地，經急救後不治，台中地院對弒母未遂一案，依法判決不受理。（資料照）

    去年底左女在女監病發高念佛號送醫，隔天因不明原因倒地，經急救後不治，台中地院對弒母未遂一案，依法判決不受理。（資料照）

    2021/01/04 15:57

    〔記者許國楨／台中報導〕長年飽受精神疾病困擾的台中市左姓女子，去年在家中因誦經聲太大吵到同住母親遭責，雙方起口角，左女情緒失控竟持刀猛刺母親，差點出人命，案經檢方起訴由台中地院延押，去年底左女在女監病發高念佛號送醫，隔天因不明原因倒地，經急救後不治，台中地院對弒母未遂一案，依法判決不受理。

    判決書指出，左女（55歲）患有「雙相情緒障礙症」精神疾病，領有中度身心障礙證明，雖固定至醫院門診及領取藥物服用，惟過度受到刺激時仍會情緒失控，而有攻擊他人行為，原在外地工作的她為此返回台中與母親同住，去年8月12日凌晨4時許，左女因誦經聲音過大打擾到母親睡眠而遭責罵，兩人因此在客廳發生激烈口角及肢體拉扯。

    同日凌晨5時許，左女情緒失控持美工刀朝母親胸口猛刺3刀，造成母親心包膜積血、左側血胸等穿刺傷血流不止，左女行凶後見母親傷勢嚴重，嚇得趕緊通報警、消到場將母親就醫，母親才幸運撿回一命，左女事後也遭檢方依殺害直系血親尊親屬未遂罪嫌在9月底起訴，並向台中地院聲押獲准。

    法院裁定延押，左女被羈押在台中女子監獄，案件仍在審理期間，未料去年12月間，左女突又病發情緒激動，不斷高聲唱念佛號，監所見狀立即送往台中監獄培德醫院治療，但左女隔日向院方人員表示想上廁所，解銬下床後旋即倒地，經院方搶救後仍宣告不治。

    案經台中地檢署檢察官相驗，左女無明顯外傷，臟器也無遭外力攻擊跡象，需解剖採集檢體化驗後才能釐清死因，但針對這起弒母未遂案，因被告左女已死亡，台中地院依法判決公訴不受理。

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