險在礁岩上跨年…漁船南海擱淺終脫困 船長家屬︰幸未困到過年

1艘漁船險在礁岩上跨年。（記者陳彥廷翻攝）

2021/01/03 13:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東籍1艘CT3漁船，上個月底在距離台灣400多公里的南海海域附近捕撈洄游性漁類，但卻作業不慎擱淺於附近的淺礁，由於拖帶不順，擱淺逾1週，所幸在友船合力支援下，順利在去年12月31日脫困，現正趕回屏東漁港的途中。船長家屬餘悸猶存的說，「差點被困過年」。

討海人出海看漁汛而非節日，該漁船日前出海，與數艘友船到南海海域捕撈作業，但上個月22日卻傳出操作不慎，竟遭強風帶入附近的淺灘且就此擱淺，無法脫困。

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海巡署立刻派艦艇前往救援，但因為附近都是淺灘，船體大的艦艇難以靠近施救，加上正逢退潮，若是俥大馬力拖帶，就怕船體破損，而當地太遠，平台船開過去拖拉的成本大增，如何脫困一時之間成為難題，最後決定等到當地出現滿潮，正由友船試行拖拉，海巡艦艇則在現場補給。

不過，這一困就逾1週，眼看就要在淺礁上跨年，所幸經海巡艦艇攜來更粗的繩索後，由於漁船吃水淺，能更靠近，12月31日由友船合力拖拉後終於順利脫困，不過，船體及俥葉稍有受損，「只能進不能退」，現正趕回屏東漁港的途中。

家屬說，船上有7名漁工，之所以能脫困是受惠當天正是該處海域的大潮，本來很擔心要在擱淺的船上跨年，東港區漁會則說，感謝海巡第一時間就到場戒護並進行補給支持漁民，也感謝漁友大力相助，成功脫困。

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