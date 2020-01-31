澎湖漁船擱淺2人受困 警民頂寒風破浪救援

澎湖籍漁船擱淺在風櫃外海域，船上有兩人待援。（澎湖海巡隊提供）

2020-01-31 21:25:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖籍漁船新得發16號今天傳出在馬公市風櫃西港與雞籠嶼間海域（約距西港0.3海浬處）擱淺，船上有2名船員，尚屬安全，海巡隊警艇無法靠近救援，只能在旁戒護，請求澎湖縣政府消防局派遣救生艇支援救援。

消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公分隊及澎南分隊等單位，出動3車9人趕到風櫃西港了解狀況，視海象出勤救援，現場由大隊長陳正宜負責指揮。

請繼續往下閱讀...

勤務人員到達現場後回報，海象不佳，消防局救生艇無法下艇救援。消防局隨即通知澎湖縣救難協會與中華民國紅十字會台灣省澎湖縣支會調派船艇與人員支援，漁船船主也聯繫民間友船成雙全號協助脫困。

案發當時適逢退潮，消防局勤務人員在現場整備救災裝具，等候支援救難船艇，澎湖海巡隊警艇則在旁戒護。

上午11點左右逐漸漲潮，勤務人員不畏寒流低溫與風力4級、陣風6級及浪高約1.2公尺的惡劣海象，搭乘澎湖縣救難協會船艇至事發地點，游泳登上雞籠嶼，以浮力袋（桶）及繩索等裝備，再加上中華民國紅十字會台灣省澎湖縣支會與民間友船成雙全號通力合作下，在12點55分成功將擱淺船隻順利搶救脫困，船上2名人員也平安獲救返航。

民間就難船協助拖帶擱淺漁船，海巡警艇在旁戒護。（澎湖海巡隊提供）

擱淺漁船由救生船艇拖帶，進入馬公港檢修。（澎湖海巡隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法