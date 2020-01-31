為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

澎湖漁船擱淺2人受困 警民頂寒風破浪救援

澎湖籍漁船擱淺在風櫃外海域，船上有兩人待援。（澎湖海巡隊提供）

澎湖籍漁船擱淺在風櫃外海域，船上有兩人待援。（澎湖海巡隊提供）

2020-01-31 21:25:53

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖籍漁船新得發16號今天傳出在馬公市風櫃西港與雞籠嶼間海域（約距西港0.3海浬處）擱淺，船上有2名船員，尚屬安全，海巡隊警艇無法靠近救援，只能在旁戒護，請求澎湖縣政府消防局派遣救生艇支援救援。

消防局獲報後，立即派遣第一大隊、馬公分隊及澎南分隊等單位，出動3車9人趕到風櫃西港了解狀況，視海象出勤救援，現場由大隊長陳正宜負責指揮。

勤務人員到達現場後回報，海象不佳，消防局救生艇無法下艇救援。消防局隨即通知澎湖縣救難協會與中華民國紅十字會台灣省澎湖縣支會調派船艇與人員支援，漁船船主也聯繫民間友船成雙全號協助脫困。

案發當時適逢退潮，消防局勤務人員在現場整備救災裝具，等候支援救難船艇，澎湖海巡隊警艇則在旁戒護。

上午11點左右逐漸漲潮，勤務人員不畏寒流低溫與風力4級、陣風6級及浪高約1.2公尺的惡劣海象，搭乘澎湖縣救難協會船艇至事發地點，游泳登上雞籠嶼，以浮力袋（桶）及繩索等裝備，再加上中華民國紅十字會台灣省澎湖縣支會與民間友船成雙全號通力合作下，在12點55分成功將擱淺船隻順利搶救脫困，船上2名人員也平安獲救返航。

民間就難船協助拖帶擱淺漁船，海巡警艇在旁戒護。（澎湖海巡隊提供）

民間就難船協助拖帶擱淺漁船，海巡警艇在旁戒護。（澎湖海巡隊提供）

擱淺漁船由救生船艇拖帶，進入馬公港檢修。（澎湖海巡隊提供）

擱淺漁船由救生船艇拖帶，進入馬公港檢修。（澎湖海巡隊提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》澎湖4疑似案例檢驗皆為陰性 虛驚一場
2020-01-27 23:08

武漢肺炎》澎湖4疑似案例檢驗皆為陰性 虛驚一場
坐寶特瓶船去捕魚！ 窮困漁夫靠它翻轉生活
2020-01-17 11:00

坐寶特瓶船去捕魚！ 窮困漁夫靠它翻轉生活
東港漁船台東利嘉溪口擱淺翻覆 海巡馳援
2020-01-03 12:37

東港漁船台東利嘉溪口擱淺翻覆 海巡馳援
罕見！ 澎湖冬雨下不停 打破82年來12月單日紀錄
2019-12-29 17:25

罕見！ 澎湖冬雨下不停 打破82年來12月單日紀錄
漁船岸際擱淺 船長上岸避難割傷手腳
2019-12-24 15:24

漁船岸際擱淺 船長上岸避難割傷手腳
澎湖海洋怎麼了？ 不同種類海豚同地陳屍
2019-11-22 22:53

澎湖海洋怎麼了？ 不同種類海豚同地陳屍
社會今日熱門
2020-01-31 18:41

武漢肺炎》散佈假消息慘了！工人起訴、少女移送少年法庭

2020-01-31 16:52

保力達瓶蓋含PVC遭追繳3億 聲請釋憲吞敗

2020-01-31 21:06

紅包還沒發完！大樂透、春節大紅包 獎號出爐

2020-01-31 05:30

史上金額最高！一家8口裝病11年 詐保5570萬元起訴

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播