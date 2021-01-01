小弟到台中開「烏龍槍」 台南兄弟撂話：會用自己的方式處理

台南角頭與台中兄弟的紛爭，在台南地院上演大亂鬥。（記者王捷翻攝）

2021/01/01 18:26

〔記者王捷／台南報導〕去年底在台南地院上演的大亂鬥，據傳台南小弟到台中開槍，是為角頭報仇，卻傷及無辜民眾，這發「烏龍槍」引起台南兄弟不滿，因涉案小弟並不是直屬角頭，讓角頭無故背了黑鍋，有相關人說，角頭是傳統的兄弟，黑道會為了面子拚命，但對一般民眾下手，是最惡劣的行為，根本算不上黑道，等這位小弟交保回台南，會用「自己人」的方式解決。

去年底，台南地院發生大亂鬥衝突，那次騷動是台中的兄弟與台南角頭的債務糾紛引起，台南角頭在混亂中挨揍，雖然事件落幕，未來兩派人馬的戰爭一觸即發。相關人說，角頭是傳統的黑道，傳統觀念很重視「顏面」損失，有的兄弟即使被通緝跑路，會想辦法喬裝，但抗拒整形，這是因為與「面子」相關，連整形都不能接受了，何況是臉上被打了一拳，所以一定會討回來。

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但這樣的氣氛醞釀不久，就傳出年輕的小弟到台中開槍，據說是為了替台南角頭報仇，去台中大雅開槍，在行動前沒調查清楚開錯人，台中警方也向台南市刑大調閱了相關資料，台南的刑事警官受訪時嘲笑這名小弟：「開這種槍，連兄弟都稱不上，以為自己有槍就大尾。」

這發「烏龍槍」引起台南道上不滿，據了解，小弟很年輕，不是直屬角頭，如今還開錯槍，不僅讓台南這名輩分高的角頭背了黑鍋，也讓兄弟蒙羞；有相關人指出，不管這位小弟是為了邀功也好，還是有什麼目的，真正的黑道不會對一般民眾下手，尋仇時也不該波及無辜民眾，因為這是最惡劣的行為，等這位小弟回來，自然會用「自己人」的方式解決。

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