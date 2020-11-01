3環保公司違法囤積、轉運垃圾 北市依法送辦

環保局發現，清傑夫公司在停車場使用鏟裝機（小山貓）進行廢棄物轉運。（圖由北市環保局提供）

2020/11/01 15:46

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市環保局查獲，未領有廢棄物清除許可證的「宇尚清潔有限公司」載運外縣市垃圾，還以台北市專用垃圾袋盛後裝棄置於環保局限時收受點子車內。另外，「清傑夫環保公司」及「德合環保有限公司」則是在輛停車場違法囤積及轉運垃圾，環保局已將３家公司依法送辦。

環保局指出，宇尚公司在6月24日載運用台北市專用垃圾袋盛裝的垃圾包，棄置在清潔隊限時收受點，結果清潔隊破袋檢查發現，垃圾包內含有多件外縣市社區的資料，因此當場扣車處分，並在7月2日移送士林地檢署偵辦。

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環保局持續追查發現，宇尚公司是委託德合公司及清傑夫公司等２家業者清運，稽查人員在7月22日、8月5日二度攔查德合公司清除車輛，結果發現公司未隨車攜帶證明文件，垃圾來源也不明。環保局又在9月3日發現，清傑夫公司在停車場使用鏟裝機（小山貓）進行廢棄物轉運。環保局表示，在停車場內違法進行廢棄物貯存及轉運行為，已嚴重影響環境衛生，環保局因此依法廢止清傑夫公司廢棄物清除許可證，並將德合公司違法事證移請發證機關新北市環保局處置。

環保局表示，廢棄物清除機構應該將清除廢棄物運至合法處理廠，不得任意囤積或以非法方式處理，且環保局受託處理一般廢棄物或一般事業廢棄物，都會以正式公文函覆，民眾可至北市環保局官網查詢合法廢棄物清運機構資訊。

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