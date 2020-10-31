校區旁隨機擄殺外籍女大生 嫌犯收押未禁見

台南長榮大學馬籍女大生遭勒斃，涉案的梁育誌落網後坦承殺害鍾女棄屍。（資料照）

2020/10/31 07:11

〔即時新聞／綜合報導〕台南長榮大學馬來西亞籍的24歲鍾姓女學生遭勒殺棄屍，涉案的梁姓男子落網後坦承犯案，檢察官漏夜訊問後，發現其也疑似涉及9月30日在台南歸仁區另一起擄人未遂案件，檢方認定梁嫌涉強制性交故意殺人及強盜故意殺人等罪嫌重大，且有逃亡之事實，並有反覆實施強制性交犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見。法院審理後凌晨裁定准押但未禁見。

鍾姓女學生28日晚間從校區徒步返回附近租處途中遭擄走，警方前天逮捕28歲男子梁育誌，認定他猥褻性侵被害人後殺害滅口。梁男供承，上月底也曾埋伏附近強擄另名女學生，當時徒手犯案沒成功，這回帶繩勒脖才將人押走；警方昨晚尋獲身上僅穿內褲的死者，脖上還套著繩索。

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綜合媒體報導，梁男落網供稱，為了性侵或性騷，準備繩索預謀犯案，但沒有得逞，橋頭地檢署昨天下午會同法醫相驗確認死者身分，複驗發現鍾女頸部遭繩索緊勒，口鼻出血致死，並採取檢體送驗，以釐清是否遭性侵。

檢方漏夜偵訊後，認定梁男有逃亡的事實，向法院聲押禁見。法官訊問後，認為梁男涉犯強制性交故意殺害被害人、強盜故意殺人罪，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有逃亡及反覆實施強制性交犯罪之虞，認有羈押必要，裁定羈押，因被告坦承犯罪，無勾串、滅證之虞，不禁止接見通信。

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