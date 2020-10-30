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    首頁　>　社會

    獨家》遇害女大生父親在大馬社會地位高 家屬最快11/1來台處理後事

    馬來西亞24歲鍾姓女大生遇害，其父曾為當地客族領袖，家屬聞訊悲慟，預計最快11月1日來台，而馬國留台聯總則呼籲各界顧好治安，莫讓事件影響馬國生留台意願。（記者萬于甄翻攝）

    馬來西亞24歲鍾姓女大生遇害，其父曾為當地客族領袖，家屬聞訊悲慟，預計最快11月1日來台，而馬國留台聯總則呼籲各界顧好治安，莫讓事件影響馬國生留台意願。（記者萬于甄翻攝）

    2020/10/30 15:54

    〔記者吳柏軒／台北報導〕台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生不幸遇害，據悉，其父親在馬國家鄉是客家族裔的前領袖，社會地位高，此意外恐連帶影響台灣治安形象，協助馬國學生來台就讀的留台聯總也將協助家屬來台，最快11月1號可抵達辦理後事，並呼籲台灣各界做好學生上下學路徑的照明與安全，鞏固治安，也希望海外學子不要忘記危險存在。

    24歲鍾姓馬國女大生驚傳28日遇害，警方在29日逮捕了28歲嫌犯梁育誌，警方查出其涉嫌趁黑夜用麻繩隨機擄走被害人並殺害，梁還供稱上月底在犯案路段也曾試圖擄人未果；長榮大學部分學生則是在網路上批評，鍾女遇害的路段照明不佳，且若當初擄人未果有成案便可阻止憾事，希望校方消除死角、警方加強戒備等。

    該事件也震驚馬國，並引發對台灣治安的負面效應；馬來西亞留台校友會總聯合會秘書彭慶和表示，遇害鍾女當初就是透過留台聯總協助，才到台灣讀書，他指很多馬國學生願意到台灣，很大的原因也是認為台灣治安很好，如今發生此事，已造成衝擊。

    彭慶和還說，已與外交部等單位取得聯繫，目前將全力協助鍾女家屬來台；而鍾女家鄉在東馬的砂拉越，家境小康，鍾父曾是華人客家族群的領袖，當過客家公會前會長，在當地的社會地位很高，鍾女事件也引發馬國人民震驚。

    彭慶和表示，已安排今晚讓鍾女家屬2人（預計為鍾女父母）從老家前往古晉，並預計今晚抵達吉隆坡，準備替其安排入境程序，假設順利，預定11月1日可出發前往台北，後續交由長榮大學接機，前往辦理女兒後事，家屬希望能盡快入境台灣，盼別受隔離限制。

    彭慶和也坦言，鍾女事件發生後，恐對未來馬國生來台的升學輔導作業造成影響，呼籲各界重視，並提醒，學校及政府要顧好學生的上下學安全，包含路徑照明等，也盼警方加強治安管理，不要輕忽任何報案或疑點，同時更提醒出門在外的學子，真的不要太大意，忘了危險存在，以為台灣不會有這麼糟糕的事情，千萬不能忽略危險意識。

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