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    長榮外籍女大生遭勒殺 兇嫌家被蛋洗民眾怒喊「人神共憤」

    兇嫌梁男家後門的牆壁，一早被丟雞蛋而留下蛋痕。（記者許麗娟攝）

    兇嫌梁男家後門的牆壁，一早被丟雞蛋而留下蛋痕。（記者許麗娟攝）

    2020/10/30 15:17

    〔記者許麗娟／高雄報導〕台南長營大學馬來西亞籍女大生，28日晚間自學校回宿舍途中遭勒昏殺害並棄屍高雄大崗山區，28歲的兇嫌梁姓男子家在距長榮大學僅10分鐘車程的高雄阿蓮一帶，同住的家人在事故發生後拉下鐵門無人出入，但住家前後遭人丟擲雞蛋，直呼「人神共憤」。

    阿蓮區當地里長表示，兇嫌梁男家為2棟相連的2層樓透天厝，1樓梁男父親開機車行，原本隔壁是梁男祖母開雜貨店，但2年前老人家過世後就收起來。

    里長說，據他所知，梁男為家中3子中的老二，原本在台南從事螺絲相關工作，幾年前搬回家中與父母同住，但不知其工作狀況，只知機車行都是梁父經營，兒子沒有幫忙，所以也不知梁男目前從事的工作為何，但3名兒子目前皆未婚。

    兇嫌家一早就有被丟雞蛋的痕跡，警方也有到場巡邏處理，約下午1點多，有2男在附近徘徊，受訪時直呼「禽獸」，男子稱小時候都一起在附近廟前廣場玩耍，當時梁男父母還說他們是「歹囝仔」，叫家中兒子不要和他們玩，結果卻是他們兒子殺了人，其中1男愈講愈生氣還跑去附近雜店買了2袋雞蛋到梁家門前丟，但不久即被在附近的員警上前盤問並帶回警局。

    兇嫌梁男家的鐵門外被丟雞蛋。（記者許麗娟攝）

    兇嫌梁男家的鐵門外被丟雞蛋。（記者許麗娟攝）

    1名男子到涉嫌殺害女大生的梁男家門前丟擲雞蛋。（記者許麗娟攝）

    1名男子到涉嫌殺害女大生的梁男家門前丟擲雞蛋。（記者許麗娟攝）

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