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    台鐵松山車站驚傳旅客落軌 警消區間車底急尋人

    台鐵松山車站今晚發生死傷事故，北上、南下列車均延誤。（圖取自PTT）

    台鐵松山車站今晚發生死傷事故，北上、南下列車均延誤。（圖取自PTT）

    2020/10/30 22:15

    〔即時新聞／綜合報導〕台鐵今晚發生事故，松山車站晚間9點50分發生民眾掉落鐵軌事故，並遭區間車輾過，目前台鐵在網站公告已釀死傷，預告台北站至松山站間雙向列車均會發生延誤情形。

    台鐵官網指出，松山車站受第1262次區間車死傷事故影響，北上、南下列車均延誤進站，預計晚間10點30分排除事故。

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