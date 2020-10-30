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    首頁　>　社會

    爬外牆躲陽台... 出動雲梯車支援逮31名非法移工

    非法工作的失聯移工為躲避查緝鋌而走險，攀爬高樓層外牆，躲在5樓陽台。（記者廖雪茹翻攝）

    非法工作的失聯移工為躲避查緝鋌而走險，攀爬高樓層外牆，躲在5樓陽台。（記者廖雪茹翻攝）

    2020/10/30 13:15

    ［記者廖雪茹／新竹報導］內政部移民署中區事務大隊新竹縣專勤隊29日會同相關單位，前往新竹縣竹北、湖口等地聯合查察工地失聯移工非法工作，移工為躲避查緝鋌而走險，攀爬高樓層外牆，躲在5樓陽台；為避免發生危險，經協請新竹縣消防局出動雲梯支援，最後查獲31名非法外籍移工及3名非法雇主。

    新竹縣專勤隊表示，接獲線報，新竹地區2處工地有聘僱失聯移工從事非法工作，經多日佈線蒐證後，結合新竹縣政府警察局、勞工處、海巡署第十二海巡隊、第八岸巡及新竹機動查緝隊等單位，前往竹北、湖口等地執行聯合查察。

    新竹縣專勤隊說，查處過程中，非法移工為躲避查緝，接續攀爬工地旁高樓層外牆，甚至躲在5樓陽台上不下來，雖請同鄉規勸仍徒勞無功；為避免發生危險，協請消防局出動雲梯支援，共查獲1名非法入境偷渡犯、23名失聯移工、7名逾期停留外僑及3名非法雇主。

    非法移工及外僑皆依規定帶回收容等待遣返，相關案件分別移送新竹地檢署偵辦及新竹縣政府裁處。

    新竹縣專勤隊長李文達表示，在台失聯移工仍有相當人數藏匿各處非法工作，還有非法集團利用法律漏洞引進外僑非法工作，除侵害我國人民工作權，也成為治安與防疫破口的隱憂，加上大部分非法工作場所皆無完整工安保護措施，往往造成高比例職業傷害，將持續且不定期執行查緝掃蕩，以阻絕不法。

    新竹縣專勤隊29日會同相關單位，前往新竹縣竹北、湖口等地聯合查察工地失聯移工非法工作，共查獲31名非法外籍移工及3名非法雇主。 （記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣專勤隊29日會同相關單位，前往新竹縣竹北、湖口等地聯合查察工地失聯移工非法工作，共查獲31名非法外籍移工及3名非法雇主。 （記者廖雪茹翻攝）

    非法工作的失聯移工為躲避查緝鋌而走險，攀爬高樓層外牆，躲在5樓陽台；為避免發生危險，新竹縣專勤隊經協請新竹縣消防局出動雲梯支援。（記者廖雪茹翻攝）

    非法工作的失聯移工為躲避查緝鋌而走險，攀爬高樓層外牆，躲在5樓陽台；為避免發生危險，新竹縣專勤隊經協請新竹縣消防局出動雲梯支援。（記者廖雪茹翻攝）

    非法工作的失聯移工為躲避查緝鋌而走險，攀爬高樓層外牆，躲在5樓陽台；為避免發生危險，新竹縣專勤隊經協請新竹縣消防局出動雲梯支援。（記者廖雪茹翻攝）

    非法工作的失聯移工為躲避查緝鋌而走險，攀爬高樓層外牆，躲在5樓陽台；為避免發生危險，新竹縣專勤隊經協請新竹縣消防局出動雲梯支援。（記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣專勤隊29日會同相關單位，前往新竹縣竹北、湖口等地聯合查察工地失聯移工非法工作，共查獲31名非法外籍移工及3名非法雇主。 （記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣專勤隊29日會同相關單位，前往新竹縣竹北、湖口等地聯合查察工地失聯移工非法工作，共查獲31名非法外籍移工及3名非法雇主。 （記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣專勤隊29日會同相關單位，前往新竹縣竹北、湖口等地聯合查察工地失聯移工非法工作，共查獲31名非法外籍移工及3名非法雇主。 （記者廖雪茹翻攝）

    新竹縣專勤隊29日會同相關單位，前往新竹縣竹北、湖口等地聯合查察工地失聯移工非法工作，共查獲31名非法外籍移工及3名非法雇主。 （記者廖雪茹翻攝）

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