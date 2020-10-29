捲入過期魚貨改標案獲判無罪 「台灣食神」：沉冤得雪

「台灣食神」被控涉入過期魚貨改標案，今獲判無罪。（資料照）

2020/10/29 17:43

〔記者溫于德／台北報導〕祥而盛企業公司負責人陳幼祥以低價進口過期魚貨，再委託有「台灣食神」封號的美食家梁幼祥，利用梁所有的祥鼎康公司代張貼有效期限，祥而盛再將產品出貨給下游業者，兩位「幼祥」均被依詐欺、偽造文書等罪起訴。台北地院考量陳認罪，雖判刑10月但給予緩刑機會，另要提供勞動服役120日；另因罐頭上所屬文字無法證明是由祥鼎康代為打印，故不能認定祥鼎康有製造行為，判梁幼祥無罪。梁幼祥得知判決結果後強調：「沉冤得雪」。

梁幼祥稍早透過聲明表示：「沉冤得以昭雪，內心感動涕零！」他說，難以用煎熬形容本案訴訟煎熬，但縱使一時低迷，也未放棄傳承台灣美食文化，未來會更努力付出與貢獻，以不負司法判決與國人期待。

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檢方調查，陳幼祥為使販售產品賣相較佳，自2014年6月24日起，指示員工將冷凍鮭魚、冰魚、智利鮑魚等罐頭類產品，以加工日期標示為製造日期，再以加工日期加計2年，製造新的有效期限重新貼標，出貨給君悅飯店、金色三麥等下遊業者，不法獲利共455萬5097元。

此外，2016年7月22日，陳幼祥再指示員工，將祥而盛庫存將於同年9月7日到期的24罐鮑魚罐頭，先運至梁幼祥的祥鼎康公司，確認可重新打印日期後，再由梁幼祥指示員工駕駛非公司所有的自小客車，至祥而盛載回339罐鮑魚罐頭，重貼2018年5月14日到期的不實標籤，而後出貨予吉品養生公司牟利。

案經北院3年時間審理，考量陳幼祥認罪，雖判刑10月但給予緩刑3年機會，另要提供120小時義務勞務；另因罐頭上所屬文字無法證明是由祥鼎康代為打印，故不能認定祥鼎康有製造行為，判梁幼祥無罪。

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