過期肉品改標再賣 廠商緩起訴金提高到300萬

2019-02-23 16:53

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市三重區的統賀冷凍食品張姓負責人，涉嫌竄改延長羊小排、高檔牛肉效期，因張男認罪，與下游廠商達成和解，並公告賠償消費者2倍價格，新北地檢署前年依詐欺、虛偽標記罪嫌，予張男及6名員工緩起訴處分，張男得上繳國庫60萬元，員工則支付國庫3到5萬元不等，高檢署要求發回續查，檢方重啟調查，今偵查終結，提高張男緩起訴金至300萬元，員工則提高5到15萬元，另得接受3小時法治教育。

統賀冷凍食品有限公司涉嫌竄改「去骨牛肉（草飼和牛前腿心）」、「去骨牛肉（草飼和牛背肩）」、「草飼和牛帶骨牛小排」及「一級羔羊排」等產品效期，新北市衛生局前年5月31日及6月1日會同新北市調查處人員，兵分三路至統賀公司及其租用倉庫搜查，共封存問題肉品5137公斤。

張男到案後坦承改標，為節省成本，因此改標延長效期，過期帶骨牛小賣出約334公斤、和牛肩骨約216公斤、前腿約468公斤，銷售額42萬餘元，案發後公司已積極回收過期商品，扣除回收商品實際銷售額為29萬餘元；員工則稱，受老闆指示改標。

檢方再次調查後審酌，張男與6名員工已與下游廠商達成和解，並公告賠償消費者2倍價格，已履行企業責任並付出相當代價，羊小排部分則均未販售出，且函詢食藥署與新北市衛生局，均回覆目前無文獻指出，過期食用牛肉在符合冷凍規定下，對人體健康有害，主管機關新北市衛生局承辦人也同意予7人緩起訴處分，而依新北衛生局違反裁罰標準，此案應裁罰240萬元，因此將張男的緩起訴金提高至300萬元，緩起訴期間為2年。

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