回收大賣場過期食品轉售餐廳 養豬業者母子3人被判刑、罰120萬

養豬業者吳美孃母子三人，涉嫌回收過期食品轉售，被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

2020-02-18 10:03:42

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東養豬業者吳美孃和兒子沈育正、沈和昌2人，被控回收高雄市好市多過期下架食品等廚餘，經過加工清洗後，轉賣給便當店、早餐店，高雄高分院上午宣判，依違反食品衛生管理法，判處吳婦有期徒刑2年4月、沈育昌處1年10月﹔另沈和昌處1年8月，宣告緩刑5年，並繳交國庫120萬元，可上訴。

據了解，2015年6月間，屏東地檢署接獲線報，指有業者向高雄好市多等大賣場，回收過期下架的食品、肉品等準備餵豬用的廚餘，經加工清洗後，涉嫌轉賣給餐廳，於是指派檢察官指揮憲警及衛生單位成立專案小組擴大偵辦。

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辦案人員調查，在萬丹經營畜牧場吳美孃，2005年間經合法登記後，自2015年起，以每個月2萬元向高雄好市多收購過期商品，並由其子沈育正、沈和昌，每天開車前往高市，載運好市多等大賣場下架生鮮食品、肉品等。

吳等人載回畜牧場後，將外表看起來較好的肉類、蔬果等食品，經過清洗去除異味和雜質，再分裝成小包裝，以每包100元低價，轉賣給高屏地區10多家自助餐、早餐店、便當店，販售時間近2年，不法獲利68萬元。

去年9月30日，屏東地院宣判，依違反食品衛生安全法，判處吳女有期徒刑2年6月、沈育正和沈和昌各2年徒刑，吳女等3人不服，上訴高雄高分院，合議庭法官上午宣判，改處吳婦徒刑2年4月、沈育昌處1年10月﹔另沈和昌因涉案情節輕微，處1年8月，宣告緩刑5年，並繳交國庫120萬元，以啟自新。

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