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    14歲女國中生搭高鐵後失聯 媽媽報警、PO文協尋

    高雄14歲劉姓國中女生（右），昨搭高鐵到新竹見網友失聯，心急如焚媽媽報警並Po文協尋。（圖劉母提供）

    高雄14歲劉姓國中女生（右），昨搭高鐵到新竹見網友失聯，心急如焚媽媽報警並Po文協尋。（圖劉母提供）

    2020-08-30 15:35:33

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市一名14歲劉姓國中女生，昨中午與一名同學搭高鐵從高雄到新竹見網友，劉女後來又獨自搭乘一輛自小客車離去後失聯，心急如焚劉母昨晚向高雄警方報案並PO文協尋，警方受理後用定位發話功能，發現她最後位置在北市中正區水源路附近，已通報新竹竹北分局及北市中正二分局協尋。

    高雄市三民第二分局陽明派出所，昨晚8時40分許，接獲劉母報案稱剛升上國二的女兒，穿著黑色上衣、深藍色短褲、揹灰色包包，昨中午12點多與同學出去玩後即失聯，她原以為女兒只是跟朋友去旗津玩，經檢視她女兒與手機對話紀錄，發現女兒疑似搭高鐵前往新竹見網友。

    警方查出，劉女昨中午與同學一起搭高鐵，從高雄到新竹高鐵站下車，約下午2時50分許，劉女與同學分開，搭乘一輛豐田自小客車離去，當時同學只記到車牌後4碼7923，並沒有記到英文字母，2人原本約下午5時碰面，但到了約定時間，劉女並沒有赴約，同學就自行搭高鐵返回高雄，並告知劉女的家人。

    劉母發現女兒失聯後，分別向高雄及新竹警方報案協尋，並在新竹各大知名社團發文協尋，希望網友若有相關女兒的資訊，可以提供給警方。

    高雄警方表示，受理劉母報案後，利用定位發話功能，發現劉女最後位置在北市中正區水源路附近，已通報北市中正二分局協尋，另外劉女從新竹高鐵站下車，也請新竹竹北警方調閱相關監視器，查明劉女搭乘的自小客車的車牌號碼，以便盡早找到劉女下落。

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