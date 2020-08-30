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    首頁　>　社會

    良友會前夕捲助理費風波 曾順良：用生命人格捍衛清白

    曾順良之友會長許志成（右2）授旗給南市議員曾信凱（左1），左2為曾順良。（記者王俊忠攝）

    曾順良之友會長許志成（右2）授旗給南市議員曾信凱（左1），左2為曾順良。（記者王俊忠攝）

    2020-08-30 14:06:27

    〔記者王俊忠／台南報導〕由台南市東區無黨籍前副議長曾順良創辦、交接給兒子市議員曾信凱接棒的良友會，29日晚間在東區崇明國小風雨操場舉行年度會員大會。因為大會召開前兩天，曾順良捲入涉詐領助理費、交保百萬元風波，曾順良強調感到很鬱卒、難過，自己對法律認知不清楚、助理也不了解，造成他的困擾與委屈，他會用生命、人格捍衛自己清白，相信司法終會還他1個公道。

    原訂今年3月舉行的第18屆良友會會員大會，受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，延到8月29日晚間舉行，現場席開150餘桌，盛況超越去年，良友會長許志成與歷任會長、顧問、1千多位會員都到場力挺。包括南市長黃偉哲、立委陳亭妃、王定宇、市議長郭信良及多位議員都出席致意，氣氛熱絡。

    曾順良致詞難過地說，這兩天心情很鬱卒，本來不想出席良友會，但必須向會員表明他的心跡，因為自己對法律認知不夠清楚，加上助理也不盡了解，造成助理費請領出現問題困擾，他滿腹委屈無處說，事實上他的每1位助理都有給付薪水，不可能是沒薪水的人頭助理，過去從副議長到直轄市議員任內，堅持理性問政、服務，他一生做公益，不會貪國家分毫；良友會也都全力行善做公益，「有時做公益沒刻意對外界說」，沒想到這事件造成他委屈與困擾。

    曾順良強調，既然有問題，他會一肩扛起來承擔，同時也不會因為這打擊就退縮，他會愈挫愈勇。其談話獲得與會會員們掌聲打氣

    曾信凱也說，父親曾順良是他與良友會的精神領袖，接棒良友會兩年來戰戰兢兢、不斷學習成長，延續父親為社會服務的志業，因為良友會取之社會、回饋社會，有良友家族相挺，感到榮譽與溫暖，這兩天他感受也很多，他以父親與良友會為榮，因為良友會18年來關照東區地方弱勢學生午餐與課後輔導，對教育付出很多，他相信有些事不必多解釋，「公道正義自在人心」，大家都能理解。

    南市前副議長曾順良（左）談到自己被捲入詐領助理費風波、激動的強調會用生命、人格捍衛自己清白，相信司法會還他公道。（記者王俊忠攝）

    南市前副議長曾順良（左）談到自己被捲入詐領助理費風波、激動的強調會用生命、人格捍衛自己清白，相信司法會還他公道。（記者王俊忠攝）

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