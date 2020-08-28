館長被開3槍未中要害 護理師曝他「傷到爆炸」被害慘

館長陳之漢今（28日）凌晨在新北市林口遭歹徒連開3槍，消防救護員為他救治期間，不斷哀嚎。（圖擷取自館長臉書）

2020-08-28 20:31:39

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢今（28日）凌晨2點多於自家健身房前，遭月初曾性騷他的劉男埋伏連開3槍，在歷經9小時開刀手術後無生命危險，目前已住院療養。對此，一名自稱護理師的網友發文提到館長的傷勢情況，並推測館長「傷到爆炸」，會讓館長體脂暴增，影響重訓。

一名自稱護理師的網友在PTT 發文分析館長的傷勢稱，「阿館腳部中彈的地方影片不明顯，手腕中彈的部位直接貫穿，傷口也好處理，局麻完幾針就結束了」。他也提到對館長而言最傷的部分，「阿館接下來至少3個月不用健身了！對一個持續高強度重訓的人來說，『傷到爆炸』！開槍在四肢而不是軀幹來說，分明挑釁意味濃厚」。

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網友見狀紛紛留言「我覺得開槍的人隨便開 剛好打中手腳 有機會嗎？」、「只開到手腳？槍法有這麼準？」、「應該是故意的吧，要打中軀幹簡單多了」、「又不是靶，站著不動給你射，要故意射手腳超難吧」。

「館長」今日凌晨2點多步出自家健身房「成吉思汗」林口館時，突遭劉姓槍手襲擊，身中3槍，緊急送醫開刀，今上午11時許，林口長庚醫院副院長簡榮南及主刀醫師周應照出面說明傷勢，表示手術順利完成，傷勢未中要害，館長入院時也不斷詢問「我還能運動嗎？」

警方則表示，初步調查沒有共犯，無幕後主使，將以殺人未遂罪嫌移送。

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