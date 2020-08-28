為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    館長被開3槍未中要害 護理師曝他「傷到爆炸」被害慘

    館長陳之漢今（28日）凌晨在新北市林口遭歹徒連開3槍，消防救護員為他救治期間，不斷哀嚎。（圖擷取自館長臉書）

    館長陳之漢今（28日）凌晨在新北市林口遭歹徒連開3槍，消防救護員為他救治期間，不斷哀嚎。（圖擷取自館長臉書）

    2020-08-28 20:31:39

    〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢今（28日）凌晨2點多於自家健身房前，遭月初曾性騷他的劉男埋伏連開3槍，在歷經9小時開刀手術後無生命危險，目前已住院療養。對此，一名自稱護理師的網友發文提到館長的傷勢情況，並推測館長「傷到爆炸」，會讓館長體脂暴增，影響重訓。

    一名自稱護理師的網友在PTT 發文分析館長的傷勢稱，「阿館腳部中彈的地方影片不明顯，手腕中彈的部位直接貫穿，傷口也好處理，局麻完幾針就結束了」。他也提到對館長而言最傷的部分，「阿館接下來至少3個月不用健身了！對一個持續高強度重訓的人來說，『傷到爆炸』！開槍在四肢而不是軀幹來說，分明挑釁意味濃厚」。

    網友見狀紛紛留言「我覺得開槍的人隨便開 剛好打中手腳 有機會嗎？」、「只開到手腳？槍法有這麼準？」、「應該是故意的吧，要打中軀幹簡單多了」、「又不是靶，站著不動給你射，要故意射手腳超難吧」。

    「館長」今日凌晨2點多步出自家健身房「成吉思汗」林口館時，突遭劉姓槍手襲擊，身中3槍，緊急送醫開刀，今上午11時許，林口長庚醫院副院長簡榮南及主刀醫師周應照出面說明傷勢，表示手術順利完成，傷勢未中要害，館長入院時也不斷詢問「我還能運動嗎？」

    警方則表示，初步調查沒有共犯，無幕後主使，將以殺人未遂罪嫌移送。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    館長遭槍擊震驚社會 徐國勇：警方成立專案小組追查槍枝來源
    2020-08-28 16:11

    館長遭槍擊震驚社會 徐國勇：警方成立專案小組追查槍枝來源
    館長曾想到基隆展店 蔡適應：譴責暴力
    2020-08-28 14:59

    館長曾想到基隆展店 蔡適應：譴責暴力
    居住觀「疫」急轉 別墅產品逆勢熱賣

    居住觀「疫」急轉 別墅產品逆勢熱賣
    槍擊館長嫌犯押往新北檢 陪訊王牌女律師曾任法官、檢察官
    2020-08-28 14:20

    槍擊館長嫌犯押往新北檢 陪訊王牌女律師曾任法官、檢察官
    館長遭槍擊還被酸 黃捷：不樂見性騷被害者遭二次傷害
    2020-08-28 13:01

    館長遭槍擊還被酸 黃捷：不樂見性騷被害者遭二次傷害
    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」

    2020評鑑 華銀拿下「最佳銀色友善獎」
    社會今日熱門
    2020-08-27 22:40

    8/27 威力彩、雙贏彩、今彩539通通摃龜！

    2020-08-27 21:48

    夾娃娃機店火燒半小時 一隻娃娃逃過一劫 影片

    2020-08-27 22:04

    警察到社區聽你說 八德社區治安會議人爆多

    2020-08-27 22:46

    「資深」毒品通緝犯 坐上警車離奇暴斃

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播