館長遭槍擊健身房今正常營業 員工曝：營運不受影響

「館長」陳之漢今天凌晨於成吉思汗健身房林口旗艦館外遭槍擊。（資料照）

2020-08-28 14:18:50

〔記者周湘芸／新北報導〕網紅「館長」陳之漢今天凌晨於其經營的成吉思汗健身房林口旗艦館外遭槍擊。據了解，該館原為24小時營業，今天上午5點臨時於臉書粉絲專頁公告暫停開放入場，早上7點又緊急宣布「正常營業」。

據該館櫃台人員表示，截至目前館內營運狀況一切正常，員工及前來運動的民眾皆未受事件影響，也未發現可疑人士再度前往該館，至於後續營業細節等調整狀況則暫不便透露。

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