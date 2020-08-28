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    首頁　>　社會

    館長去年也被恐嚇 斥資1.5億台中旗艦館預計9月開幕

    預計下月1日開幕的成吉思汗台中旗艦館，因館長陳之漢被槍擊，而再度成矚目焦點。（記者張瑞楨攝）

    預計下月1日開幕的成吉思汗台中旗艦館，因館長陳之漢被槍擊，而再度成矚目焦點。（記者張瑞楨攝）

    2020-08-28 14:09:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕被槍擊的成吉思汗健身館「館長」陳之漢，去年籌備台中旗艦館，這間規模廣達2200坪的健身館，預計下月1日開幕，陳之漢籌備期間，自稱被黑道恐嚇，他還向市長盧秀燕喊話「請台中市長盧秀燕為我們做主、請台中市立委、議員幫館長做主」、「這是什麼政府（台中政府）？」記者走訪該健身館，目前仍在裝潢施工中，館內工作人員低調拒絕受訪，記者詢問是否如期開幕？館內人員指沒有收到延後開幕等通知，至於館長短期內是否駐館指導學員，工作人員一概回答不知道、不清楚。

    陳之漢去年10月間，籌備成吉思汗台中旗艦館期間，於臉書直播中，宣稱被黑道恐嚇，他怒嗆「台中這麼亂嗎？台中沒有王法嗎？」，要求台中市長盧秀燕為他做主，他還要直播質問中市政府與中市警方，「這是什麼政府（台中政府）？」至於具體的恐嚇內容，他指出，該旗艦館裝潢時，有黑道來恐嚇「做生意小心一點」、「準備40、50人慶祝我生意興隆」、「派少年仔天天去」，對此，中市五分局還設置巡邏箱，加強巡邏台中旗艦館。

    此案事後調查，被指恐嚇的男子，與該館前任房東、房客有金錢糾紛，得知陳之漢接手建築，而有語帶不滿威脅之詞，警方依恐嚇等罪嫌函送法辦。

    預計下月（9月）1日開幕的成吉思汗台中旗艦館，原是尊龍KTV舊址，目前仍施工中，但內部設備已經到位，此館建築面積高達2200坪，外界傳聞陳之漢斥資1.5億元到台中市「插旗」，記者採訪時，館內工作人員以尚未開放為由，趕緊將大門關閉，對於記者的詢問，皆答覆不受訪、不知道、沒接到通知。

    台中旗艦館大門深鎖，工作人員拒絕受訪。（記者張瑞楨攝）

    台中旗艦館大門深鎖，工作人員拒絕受訪。（記者張瑞楨攝）

    台中旗艦館仍裝修中，工程車停在門口。（記者張瑞楨攝）

    台中旗艦館仍裝修中，工程車停在門口。（記者張瑞楨攝）

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