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    首頁　>　社會

    槍擊館長嫌犯供稱：不堪肉搜、霸凌預謀犯案

    網紅「館長」陳之漢今日凌晨2點多，步出自家「成吉思汗」健身房林口館時遭到槍擊，劉姓嫌犯（中）投案辯稱，犯案用的制式沙漠雛鷹手槍是朋友多年前給他的，他純粹因不滿館長在直播中指控他性騷擾，害他遭館長粉絲肉搜、霸凌，憤而犯案。（記者吳仁捷攝）

    網紅「館長」陳之漢今日凌晨2點多，步出自家「成吉思汗」健身房林口館時遭到槍擊，劉姓嫌犯（中）投案辯稱，犯案用的制式沙漠雛鷹手槍是朋友多年前給他的，他純粹因不滿館長在直播中指控他性騷擾，害他遭館長粉絲肉搜、霸凌，憤而犯案。（記者吳仁捷攝）

    2020-08-28 13:38:15

    〔記者吳仁捷／新北報導〕網紅「館長」陳之漢今日凌晨2點多，步出自家「成吉思汗」健身房林口館時遭到槍擊，劉姓嫌犯投案辯稱，犯案用的制式沙漠雛鷹手槍是朋友多年前給他的，他純粹因不滿館長在直播中指控他性騷擾，害他遭館長粉絲肉搜、霸凌，再透過直播掌握館長行蹤後，酒後壯膽犯案，全案依殺人未遂、槍砲條例送辦。

    警方說，不排除任何可能性，但初步跡證只顯示劉嫌獨力犯案，劉嫌因與館長糾紛，憤而犯案，暫未發現有人主使，研判為個案，但全案仍待過濾通聯紀錄、劉嫌交往對象，釐清有無幕後藏鏡人，及槍械來源。

    據了解，劉嫌高中肄業，無業的他目前與父母家人同住；而劉嫌到案後，警方隨即將他上銬，但他只說要等律師到場，才製作筆錄，完全保持緘默，直到律師到場才肯配合偵訊，但劉嫌等待偵訊期間，全身緊繃、不斷搓手，顯得相當緊張。

    警方查扣劉嫌犯案的沙漠雛鷹手槍、五發子彈，送驗後，初判為制式手槍，極具殺傷力，但警方在場仍未發現遺留的彈頭，仍待進一步鑑驗釐清。

    館長陳之漢遭槍擊後，倒地摀胸，旁人立即報案。（記者吳仁捷翻攝）

    館長陳之漢遭槍擊後，倒地摀胸，旁人立即報案。（記者吳仁捷翻攝）

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