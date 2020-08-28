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    粉絲開槍！疑性騷擾館長被肉搜、要求退費引殺機

    警方押解對館長開槍的劉嫌（中）。（記者吳仁捷攝）

    警方押解對館長開槍的劉嫌（中）。（記者吳仁捷攝）

    2020-08-28 07:20:08

    〔記者吳仁捷／新北報導〕館長陳之漢今天凌晨在林口他開設的健身房前，遭歹徒連開三槍，目前仍在急救，開槍的23歲劉姓歹徒案發後十分鐘內投案，由於館長中槍時，同行者曾道出「是不是之前騷擾的那個人」，警方根據這項情資，查出館長日前直播時，提到他在8月初遭一名健身會員涉嫌對他性騷擾，事後還要求退費，警方研判開槍歹徒就是涉嫌性騷擾館長的劉嫌，因私怨從館長粉絲變槍擊嫌犯，今天凌晨藉酒壯膽，趁館長離開時開槍，全案仍待偵訊劉嫌釐清。

    據了解，專案小組目前認定，開槍伏擊館長的劉嫌，就是曾於8月初對館長性騷擾的劉男，他要求退費時，曾嗆自己有妨害自由等前科，要求成吉思汗林口館退費；館長曾在8月15日直播中抱怨，月初遇到劉男到健身房，一看到他就說「來健身房報名就是為了館長」，對他毛手毛腳，還說「就看你來的啊，讓我摸一下啊，你就讓我摸一下嘛！」

    館長說，當下雖感到不舒服，基於尊重會員，仍禮貌詢問「請問有什麼事嗎？」未料對方仍直說「讓我摸一下啊」，亂摸館長達5分鐘，8月15日，劉男再跑到健身房，拉著館長的手指稱健身房業務沒有安排教練，讓他沒練好身材，要求退費，甚至想對員工動手動腳，隨後撂下一句「要告死你們」就離去。

    據了解，劉嫌今天凌晨2時20分，滿身酒氣，從台北市內湖搭計程車到成吉思汗健身館林口館，他趁館長要上車時，朝館長連開3槍，見館長倒地，跑步逃逸，帶著裝有手槍、5發子彈的包包，跑進300公尺外的前文化派出所投案。

    劉嫌投案後，一度要求律師陪訊，警方從他的隨身包起出一把手槍，還拒絕製作筆錄，警方目前仍待律師到場，偵訊劉嫌釐清全案，全案朝殺人未遂罪嫌偵辦。

    據了解，專案小組目前雖確認犯嫌劉男，至於動機是否因涉及對館長性騷擾，不滿遭網友肉搜引發，加上與成吉思汗健身館的消費糾紛，才從館長粉絲變槍擊嫌犯，全案仍待釐清。

    案發時，仍有會員在場健身，當時見館長出門不久，看到館長助理、櫃台人員全衝上樓，衝出查看驚覺出事了，連忙報警救人。

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