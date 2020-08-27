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    情人節直播與17歲小女友性愛過程 男友人還在旁幫忙取鏡

    情人節直播與17歲小女友性愛過程，男友人還在旁幫忙取鏡，兩男雙雙被起訴。（記者鄭淑婷攝）

    情人節直播與17歲小女友性愛過程，男友人還在旁幫忙取鏡，兩男雙雙被起訴。（記者鄭淑婷攝）

    2020-08-27 11:36:00

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］22歲吳姓男子與17歲女友，今年2月14日情人節凌晨0點至1點，在桃園市中壢區租屋處直播性愛過程，19歲楊姓男友人還在旁邊幫忙取鏡，播送兩人口交、赤裸畫面，台北市警局少年隊獲報循線逮到吳男、楊男，連少女剛分手的25歲王姓前男友也受波及，吳、楊兩人坦承犯行且有直播影片，桃園地檢署分別從重依製造未滿18歲之人為性交及猥褻行為之電子訊號罪、以網際網路播送未滿18歲之人為性交及猥褻行為影像供不特定人觀覽罪起訴吳男、楊男，王姓前男友只是承租房屋者並未參與直播，獲不起訴處分。

    吳男於今年情人節凌晨在中壢區興仁路三段租屋處，直播與17歲女友的性愛畫面，楊男則為少女的友人，也在旁邊持手機特寫兩人口交、赤裸畫面，畫面一出引發網友議論，台北市警局少年隊獲報循線逮到吳男、楊男，而該屋的承租人還是少女的王姓前男友。

    吳男、楊男坦承犯行，雙雙被檢方起訴；少女的王姓前男友則喊冤「不干我的事」，他曾與少女交往，也同居在事發的套房並支付房租，但今年2月中旬才與少女分手，搬離後少女沒告知他要繼續跟誰同居，他更沒提供直播場地，檢方調查王男確實未涉案，予以不起訴處分。

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