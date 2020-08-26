為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    華航準空姐打工換宿命喪花蓮 家人不捨愛女夢碎

    葉女家屬今至花蓮車禍現場招魂，法師連擲6筊魂魄才答應回家，讓雙親當場泣不成聲，不捨愛女空姐夢碎。 （民眾提供）

    葉女家屬今至花蓮車禍現場招魂，法師連擲6筊魂魄才答應回家，讓雙親當場泣不成聲，不捨愛女空姐夢碎。 （民眾提供）

    2020-08-26 15:29:25

    ［記者王峻祺／花蓮報導］個性活潑開朗的22歲葉姓華航儲備空姐，受疫情影響無法飛航，暑期至花蓮打工換宿為進入職涯前做準備，未料卻發生死亡車禍魂斷異鄉，家屬今至車禍現場招魂，法師連擲6筊魂魄才答應回家，讓雙親當場泣不成聲，不捨愛女空姐夢碎。

    嘉義1名22歲葉姓應屆畢業女大生，剛考上華航儲備空姊，暑期到花蓮打工換宿，昨晚7點多騎乘機車行經吉安鄉南濱路1段時，疑似自摔擦撞一旁護欄後倒地，遭後方同行曳引車當場輾斃，警消到場後已無生命徵象，林姓肇事駕駛今被依過失致死罪嫌送辦。

    警方調查，葉女為嘉義人，是雲林科技大學應屆畢業生，剛考上華航儲備空姐，因疫情期間航空業暫時無法受訓上班，趁著暑期到花蓮七星潭打工換宿，昨向業主借車至壽豐鄉吃冰，晚間北返途中遇死劫。

    葉女臉書多張照片展現自信笑容，儀態端雅大方，動態大頭貼還穿上華航空姐制服，外面套著畢業服，並梳上空姐招牌包頭，特別到桃園國際機場拍照紀念，未料準備暑期後正式上崗，卻發生車禍意外死亡，留下這張令親友不捨的相片。

    葉女日前因接到華航工作派遣令向家人報喜，原準備9月6日返家和親友團聚後上工，卻疑似閃避工程護欄自摔遭後方大車輾斃。雙親經警方通知今天凌晨3點趕到花蓮處理後事，中午再到車禍現場招魂，一見愛女喪命處當場泣不成聲，更不捨女兒空姐就此夢碎，質疑是肇事路段入夜後燈光昏暗、視線不清，加上拓寬工程道路縮減前方無警示標誌所致。

    警方表示，肇事林姓駕駛被依過失致死罪嫌送辦，至於葉女雙親提出的質疑，會通知施工單位至分局說明，車禍發生原因釐清調查中。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    華航儲備空姐花蓮打工換宿 疑自摔遭曳引車輾斃
    2020-08-26 12:48

    華航儲備空姐花蓮打工換宿 疑自摔遭曳引車輾斃
    姊姊新手上路車況不熟 載弟、友人出遊擦撞車輛翻覆
    2020-08-25 15:04

    姊姊新手上路車況不熟 載弟、友人出遊擦撞車輛翻覆
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    保全車輛撞自小客「犁田」溜了？ 通霄警：家屬到場關心未肇逃
    2020-08-25 13:58

    保全車輛撞自小客「犁田」溜了？ 通霄警：家屬到場關心未肇逃
    國道警車台南被撞 肇事駕駛、警員受傷無大礙
    2020-08-25 13:41

    國道警車台南被撞 肇事駕駛、警員受傷無大礙
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    計程車運將幫女乘客甩車 釀重殘判賠千萬還要被關
    2020-08-25 12:45

    計程車運將幫女乘客甩車 釀重殘判賠千萬還要被關
    社會今日熱門
    2020-08-25 18:22

    上課大談AV女優、撿屍 高中教師被解聘興訟敗訴

    2020-08-25 17:49

    偷拍妻子Keanna經紀人個資挨告 謝和弦、莉婭都不起訴

    2020-08-25 17:52

    靈骨塔詐騙案 基警再查扣奧迪R8跑車

    2020-08-25 18:47

    賄款藏冰箱！ 那瑪夏區長白樣2任索賄2000萬被起訴

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播