華航準空姐打工換宿命喪花蓮 家人不捨愛女夢碎

葉女家屬今至花蓮車禍現場招魂，法師連擲6筊魂魄才答應回家，讓雙親當場泣不成聲，不捨愛女空姐夢碎。 （民眾提供）

2020-08-26 15:29:25

［記者王峻祺／花蓮報導］個性活潑開朗的22歲葉姓華航儲備空姐，受疫情影響無法飛航，暑期至花蓮打工換宿為進入職涯前做準備，未料卻發生死亡車禍魂斷異鄉，家屬今至車禍現場招魂，法師連擲6筊魂魄才答應回家，讓雙親當場泣不成聲，不捨愛女空姐夢碎。

嘉義1名22歲葉姓應屆畢業女大生，剛考上華航儲備空姊，暑期到花蓮打工換宿，昨晚7點多騎乘機車行經吉安鄉南濱路1段時，疑似自摔擦撞一旁護欄後倒地，遭後方同行曳引車當場輾斃，警消到場後已無生命徵象，林姓肇事駕駛今被依過失致死罪嫌送辦。

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警方調查，葉女為嘉義人，是雲林科技大學應屆畢業生，剛考上華航儲備空姐，因疫情期間航空業暫時無法受訓上班，趁著暑期到花蓮七星潭打工換宿，昨向業主借車至壽豐鄉吃冰，晚間北返途中遇死劫。

葉女臉書多張照片展現自信笑容，儀態端雅大方，動態大頭貼還穿上華航空姐制服，外面套著畢業服，並梳上空姐招牌包頭，特別到桃園國際機場拍照紀念，未料準備暑期後正式上崗，卻發生車禍意外死亡，留下這張令親友不捨的相片。

葉女日前因接到華航工作派遣令向家人報喜，原準備9月6日返家和親友團聚後上工，卻疑似閃避工程護欄自摔遭後方大車輾斃。雙親經警方通知今天凌晨3點趕到花蓮處理後事，中午再到車禍現場招魂，一見愛女喪命處當場泣不成聲，更不捨女兒空姐就此夢碎，質疑是肇事路段入夜後燈光昏暗、視線不清，加上拓寬工程道路縮減前方無警示標誌所致。

警方表示，肇事林姓駕駛被依過失致死罪嫌送辦，至於葉女雙親提出的質疑，會通知施工單位至分局說明，車禍發生原因釐清調查中。

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