女大生剛畢業在花蓮打工換宿 疑自摔遭曳引車輾斃

嘉義1名22歲葉姓應屆畢業女大生，暑期到花蓮打工換宿，昨晚7點騎乘機車行經吉安鄉南濱路1段時，疑似自摔擦撞一旁護欄後倒地，遭後方同行的曳引車當場輾爆頭，警消到場後已無生命徵象，詳細肇事經過警方釐清中。 （記者王峻祺翻攝）

2020-08-26 10:22:33

［記者王峻祺／花蓮報導］嘉義1名22歲葉姓應屆畢業女大生，暑期到花蓮打工換宿，昨晚7點騎乘機車行經吉安鄉南濱路1段時，疑似自摔擦撞一旁護欄後倒地，遭後方同行的曳引車當場輾斃，警消到場後已無生命徵象，詳細肇事經過警方釐清中。

花蓮吉安鄉南濱路1段與華工3街路口，昨晚發生一起死亡車禍，葉女騎乘機車沿南濱路1段由南往北直行，疑似不慎自摔，因擦撞護欄後倒向左側，隨即被後方同行曳引車輾過，造成頭部破裂當場死亡，車禍現場血跡斑斑。

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據了解，葉女為嘉義人，是雲林某大學應屆畢業生，趁著暑期到花蓮打工換宿，未料昨晚魂斷異鄉，家屬經警方通知，目前趕往花蓮中。

肇事的曳引車林姓駕駛，年約35歲，有駕照、酒測值為0。林男事後稱，發現葉女突然倒地後，緊急剎車也來不及，實在不是故意的。

警方表示，整起事故分局仍在調查中，呼籲用路駕駛應隨時注意車前狀況，並與大車保持適當距離，以策安全。

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