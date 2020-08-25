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    首頁　>　社會

    計程車運將幫女乘客甩車 釀重殘判賠千萬還要被關

    計程車運將幫乘客甩掉跟車，卻不慎失控翻車釀重殘，不但賠千萬還要被關。示意圖，非新聞中車輛。（資料照）

    計程車運將幫乘客甩掉跟車，卻不慎失控翻車釀重殘，不但賠千萬還要被關。示意圖，非新聞中車輛。（資料照）

    2020-08-25 12:45:00

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓女子和李姓男友人搭計程車，被林女前男友開車尾隨，林、李拜托陳姓計程車司機甩掉前男友，陳卻不慎失控翻車害李男全身癱瘓，一審依業務過失傷害致人重傷罪判陳徒刑10月，還要再賠1135萬餘元。檢方不服認為判10月徒刑太輕，提起上訴，二審法官駁回上訴，全案定讞。

    判決指出，2018年8月24日中午12點多，陳姓運將開車載著林姓女子，林女發現謝姓前男友開著車跟在計程車後方，林、李請陳男幫忙甩掉謝男，陳於是把車開上中山高，但卻在北上鼎金路段時，車輛疑似失控撞擊中央分隔島護欄後翻車。

    翻車後，李男的頭部創傷、頸椎受損，送醫後雖挽回性命，但四肢已癱瘓，年僅22歲就被判定為1級殘廢；陳姓運將辯稱，當時是林、李兩人要他開車甩掉前男友才會發生事故，他們應該也有責任，但一審法官勘驗行車紀錄器後認為，林、李雖有指示擺脫謝的車，但沒有指示要他用違規或任何危險駕駛的方式，所以車禍發生主因還是陳男不慎所致，因此判他徒刑10月；民事部分，因保險已先賠李400多萬元，因此判陳姓司機再賠1135萬7203元、賠李的雙親160萬元，此案上訴中。

    檢方不服判決，認為判太輕提起上訴，二審審理時，陳男認為一審判太重，且李索賠近2千萬，他開車月收入才2萬多，離婚還有小孩要養，根本無法與李男和解，法官認為檢方指稱陳犯後態度不佳不願和解，但這筆金額非陳能負擔才遲遲無法和解，並非置之不理，駁回上訴，全案定讞。

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